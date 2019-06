Avec le Surf électrique, pas besoin de vagues sur la Seine !

Le corps un peu chancelant, les pieds bien ancrés, un petit coup d'accélération et c'est parti ! L'hydra-foil électrique permet de surfer, voire de "voler" sur les flots, même sans vague, comme sur la Seine en banlieue parisienne.

La planche s'élève au-dessus de l'eau pour filer à pleine vitesse et offrir la sensation de voler: c'est la nouvelle tendance des sports de glisse en milieu plat.

Il n'est évidemment pas permis de +voler+ sur les eaux de la Seine mais la société française Takuma a pu se servir du fleuve, sur une partie dédiée côté Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), comme terrain de jeu éphémère pour présenter son "e-foil", une planche équipée d'un foil (une aile rigide placée sous la planche) et d'un petit moteur électrique.

L'idée du foil n'est pas nouvelle. La légende du surf américain Laird Hamilton y a pensé le premier il y a quelques années, histoire d'aller chercher des grosses vagues. Aujourd'hui, la planche est devenue électrique pour s'adresser à des sportifs lambda en quête de sensations sur l'eau lorsqu'il n'y a pas de vague.

"L'idée n'est pas d'aller polluer les spots de surf et de mettre la pagaille au milieu des surfeurs, mais de pouvoir permettre aux gens d'avoir cette même sensation mais dans d'autres endroits. On a envie que des plans d'eau deviennent des terrains de jeu où on a cette sensation de surfer, ou plutôt de voler", explique Thomas Bevilacqua, l'un des fondateurs de Takuma avec l'ancien kitesurfer Cyril Coste.

L'e-foil, qui fonctionne à l'aide d'une télécommande, a une autonomie de 1h30 et propose des pointes de vitesse à 35 km/h. Le produit coûte 6.499 euros, soit "à peu près deux fois moins cher", que les modèles présentés par deux grosses sociétés concurrentes, assure Bevilacqua.

"Mettre un petit moteur électrique nous permet de faire du foil partout, sur un lac, dans toutes les conditions. C'est ça qui est assez incroyable. Ce sont des sensations assez dingues pour un produit accessible à tous", souligne Cyril Coste, qui +vole+ avec son fils de 4 ans.

Le tandem, qui vise en priorité le marché des locations estivales, espère livrer 3.500 planches cette année.

"On en est au stade zéro. Dans nos rêves les plus fous, on imagine que demain on puisse voir des gens sur les canaux d'Amsterdam aller travailler en e-foil", souffle Bevilacqua.