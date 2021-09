Avec son 50e film, Lelouch fait rire de la mort

Claude Lelouch (C) à Deauville le 9 septembre 2021, entouré d'Ari Abittan (G), Elsa Zylberstein, Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon (D)LOIC VENANCE

Toasts portés à la mort et concours de mines d'enterrement: pour son 50e film, le réalisateur Claude Lelouch a décidé de nous faire rire de la mort. "L'amour, c'est mieux que la vie" a été ovationné jeudi soir par le public à Deauville.

"C'est un film qui fait du bien. On parle beaucoup de la mort. Et on en sort heureux. Il y a quelque chose d'apaisant à se dire +oui la mort, on a tous rendez-vous là un jour. Justement vivons au maximum+. Cela nous fait aimer la vie encore plus", a résumé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'AFP Sandrine Bonnaire qui joue un des rôles principaux de cette comédie. La sortie en salle est prévue pour le 19 janvier.

La mort, "on ne pourra pas y échapper. Donc je préfère y aller en chantant. J'ai envie qu'elle me trouve sympathique", a de son côté confié à l'AFP Claude Lelouch, 83 ans, "C'est un film sur la vie. La mort fait partie de la vie".

Jeudi soir, le public de l'auditorium de 1.500 personnes du festival du cinéma américain de Deauville s'est levé pour acclamer longuement cette comédie annoncée comme le premier volet d'une trilogie.

"Vous voulez la suite?", a lancé Claude Lelouch. "Oui!!", s'est exclamé le public. Avant la projection dédiée à Jean-Paul Belmondo, le cinéaste avait averti qu'il n'y aurait de suite que financée par un succès du premier volet.

Incorrigible fumeur, Gérard (Darmon) vient d'apprendre qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Devant ses proches, le retraité veuf s'efforce d'accueillir la nouvelle avec philosophie et humour.

Mais ses inséparables amis Philippe (Lellouche) et Ary (Abittan), très affectés, décident de lui offrir sa dernière histoire d'amour en allant voir une agence d'escort-girls.

Car Gérard a toujours répété que "l'amour, c'est mieux que la vie". La directrice de l'agence Sandrine (Bonnaire) propose d'aller elle-même tenter de séduire celui que ses amis présentent comme un sexagénaire avancé.

Après avoir filmé la beauté de la vieillesse dans "Les plus belles années d'une vie" (2019), Claude Lelouch s'attaque ainsi à la mort avec humour.

- Robert Hossein bouleversant -

On rit des insolences de Gérard qui improvise un mini concours de mines d'enterrement ou trinque "à la mort" au grand dam de ses amis. On sourit face à l'irruption récurrente d'un homme aux allures de Jésus du XXIe siècle (Xavier Inbona) qui fait, discrètement, des miracles.

Les miracles sont aussi pour les spectateurs qui voient avec émotion Robert Hossein incarner le père de Gérard. "On a eu la grande chance de tourner avec Robert Hossein quelques jours avant sa mort" le 31 décembre 2020, précise Claude Lelouch, "il est bouleversant".

Et lorsque Gérard évoque la rencontre de ses parents, le prince du théâtre populaire retrouve sa jeunesse au côté de Nicole Garcia dans un extrait de "Les Uns, les autres" (1981).

Même Lino Ventura, qui incarne le père de Sandrine (qu'elle n'a pas connu), surgit du passé via des extraits de "L'Aventure, c'est l'aventure" et de "La Bonne année".

La mort, "c'est une promotion de vies en vies (...) par le jeu des recyclages. Mes enfants et mes petits enfants sont plus malins que moi. Ils ont des vies en plus", confie le cinéaste qui reçut une Palme d'or à Cannes et deux Oscars à Hollywood pour "Un homme et une femme".

Autres pilules contre la peur de la mort, les quelques spectacles dansés et chantés, auxquels assistent les personnages, confèrent à cette comédie des pointes musicales.

Le Covid rode, mais relégué à l'arrière plan, avec des personnages parfois masqués. "Je voulais marquer l'époque du film. Le film a été tourné avec la Covid qui a montré que ce n'est pas si important que ça", estime le cinéaste.