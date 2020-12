Axelle Red donne de la voix pour le réveillon: "Je pense que ce sont les 11 millions de Belges qui vont nous sauver" (vidéo)

La chanteuse Axelle Red a tenu à participer à l'émission "Noël à 11 millions", que RTL-TVi diffuse pour le réveillon, en collaboration avec quatre autres chaînes nationales. Juste avant de se produire dans l'hôtel de ville de Bruxelles, la chanteuse, connue pour ses différentes implications humanitaires, a expliqué l'importance que revêt la solidarité dans la période que nous traversons. "C'est important d'être là, a-t-elle affirmé à notre reporter Halima Moane Sahli. On vit une période difficile. C'est le rôle des artistes de donner un peu d'espoir. Noël, c'est magique et c'est très dur pour ceux qui sont seuls. On attend un changement à Noël, qu'on soit croyant ou pas. Et je pense que ce sont les 11 millions de Belges qui vont nous sauver".

Axelle Red a ensuite interprété l'un de ses tubes "Je t'attends".