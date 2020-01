Aya Nakamura, Niska et M, premières têtes d'affiche à Solidays

Aya Nakamura, Niska, M ou encore Rilès sont quelques unes des premières têtes d'affiche annoncées jeudi par Solidays, festival de musique programmé par Solidarité Sida à l'hippodrome de Longchamp, à l'ouest de Paris (19-21 juin).

Au rayon rap, il y aura aussi la sensation 47 Ter, trublions capables de glisser des textes bien sentis sur l'euthanasie, ainsi que Zola, aux morceaux bruts qui font parler la rue.

Les clubbers guetteront le set d'une légende vivante de la techno, Laurent Garnier, et de l'imprévisible Marc Rebillet, qui distille derrière ses séquenceurs un funk débridé. Le groupe Deluxe - moustaches et électro-pop - le DJ allemand Boris Brejcha et le duo romantico-pop Videoclub complètent le plateau dans l'attente de nouveaux noms d'ici l'ouverture des billetteries le jeudi 6 février à 12h00.

L'an dernier, pour sa 21e édition, Solidays avait connu une fréquentation record de 228.000 personnes sur trois jours et deux nuits.

Les fonds recueillis grâce au festival sont ensuite attribués par Solidarité Sida avant la fin de l'année à des programmes humanitaires et à des associations via un appel d'offre.