Bafta: "Dune" et "Power of the Dog" en tête des nominations

Le space opera "Dune" et le sombre western de Jane Campion "The Power of the Dog" sont en tête des nominations pour les Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, annoncées jeudi, et qui seront remises le 13 mars à Londres.

"Dune", adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert par Denis Villeneuve, a amassé onze nominations, dont celles de la musique originale, du casting, et du meilleur film.

"The Power of the Dog" a été nominé dans huit catégories parmi lesquelles celle du meilleur réalisateur et du meilleur film. Benedict Cumberbatch, qui tient le rôle principal, et ses co-stars Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee sont tous trois nominés.

Parmi les nominés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle figurent aussi Mike Faist, qui joue le leader des Jets dans "West Side Story", Ciaran Hinds pour son rôle de "Pop" dans "Belfast", Troy Kotsur pour "CODA" et Woody Norman, 11 ans, pour "C'mon C'mon", ce qui en fait le plus jeune nominé de cette année.

La star hollywoodienne Will Smith concourt dans la catégorie meilleur acteur principal pour "La Méthode Williams", dans lequel il incarne le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Il rivalise avec Mahershala Ali pour "Swan Song", Adeel Akhtar pour "Ali & Ava", Leonardo DiCaprio pour "Don't Look Up", Stephen Graham pour "Boiling Point" et Benedict Cumberbatch.

Côté meilleur actrice s'affrontent Lady Gaga pour "House Of Gucci", Alana Haim pour "Licorice Pizza", Emilia Jones pour "Coda", Renate Reinsve pour "Julie (en douze chapitres)", Joanna Scanlan pour "After Love" et Tessa Thompson pour "Clair-obscur".

Absente remarquée, Kristen Stewart dont l'interprétation de Lady Di dans "Spencer" n'a pas été retenue.

Le film "Belfast", inspiré par l'enfance de Kenneth Brannagh au coeur des violences nord-irlandaises de la fin des années 1960 compte six nominations dont celle du meilleur film, mais le Britannique ne figure pas dans la catégorie réalisateur.

Cette dernière catégorie comprend autant de femmes que d'hommes, dont la Française Julia Ducournau pour "Titane".

Le film français "Petite maman" de Céline Sciamma est par ailleurs nominé dans la catégorie "film en langue étrangère".

Moins d'un tiers des nominations d'acteurs sont allés à des artistes non blancs – en forte baisse par rapport au record des deux tiers l'année dernière, mais toujours au-dessus des moyennes historiques.

Les prix seront remis lors d'une cérémonie au Royal Albert Hall de Londres.