Batman s'impose en tête du box-office nord-américain

"The Batman", nouvel opus noir et désespéré des aventures du justicier masqué, s'est emparé de la première place du box-office américain dès sa sortie, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

Le film des studios Warner Bros, où Batman est incarné par l'acteur britannique Robert Pattinson, a rapporté 128,5 millions de dollars de vendredi à dimanche, alors que ses coûts de production sont estimés à environ 200 millions de dollars.

Il s'agit du meilleur lancement d'un film en 2022 et du second depuis le début de la pandémie, derrière les 260 millions de dollars engrangés par "Spider-Man: No Way Home" lors de son arrivée sur les écrans en décembre.

Ce nouveau volet des aventures de Batman relate la traque d'un tueur en série à Gotham City, sur fond de corruption et d'abus de pouvoir, et alors que le justicier, tourmenté comme jamais, est lui-même en proie à ses démons intérieurs.

Il relègue à la deuxième place "Uncharted", adaptation du jeu vidéo à succès édité par Sony. Le film, dans lequel Tom Holland incarne un chasseur de trésors, a encore rapporté 11 millions de dollars de recettes sur le week-end, qui portent ses gains à plus de 100 millions en trois semaines.

A la troisième place, le long-métrage canin "Dog", qui narre le road-trip d'un vétéran de l'armée interprété par Channing Tatum, accompagné d'un berger belge, a rapporté six millions de dollars depuis vendredi.

Confirmant sa popularité, le dernier Spider-man a encore engrangé 4,4 millions de dollars pour sa douzième semaine d'exploitation. Ses recettes internationales ont dépassé le milliard de dollars.

A la cinquième place avec 2,7 millions de dollars gagnés sur le week-end, "Mort sur le Nil" montre que la perspicacité d'Hercule Poirot continue de séduire, plus de 80 ans après la publication de ce roman-phare d'Agatha Christie.

Voici le reste du top 10:

6 - "Tous en scène 2" (1,5 million)

7 - "Jackass Forever" (1,4 million)

8 - "Cyrano" (683.000)

9 - "Scream" (570.000)

10 - "Marry me" (530.000)