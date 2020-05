BD: une vente de dessins d'Uderzo atteint 400.000 euros pour la bonne cause

(Belga) Quatre planches d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix et Obélix, sont parties pour 390.000 euros lors d'une vente organisée mardi à Paris par la maison Artcurial. La veuve et la fille de l'artiste sont à l'initiative de l'événement dont les recettes sont allées aux hôpitaux français. Une planche de Tanguy et Laverdure, de 1962, a obtenu le plus gros montant, atteignant les 150.000 euros pour une estimation initiale comprise entre 60.000 et 100.000 euros.

Une planche de 1961 d'Oumpah-Pah a trouvé preneur pour 65.000 euros. Enfin, deux dessins du célèbre Gaulois, l'un de l'album "La Galère d'Obélix" (1966) et l'autre de "La Rose et le Glaive" (1991), sont partis respectivement à 95.000 et 80.000 euros. Une cinquième planche qui faisait partie de la vente, issue de l'album plus récent "Astérix et Latraviata" (2001), n'a pas trouvé preneur. Les fonds récoltés iront à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, principalement pour leurs services d'urgence luttant contre le coronavirus. "Ma fille Sylvie et moi remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette vente aux enchères caritative. C'est un soutien que mon mari aurait apporté à nos nouveaux héros qui ont su résister à l'envahisseur! ", a réagi Ada Uderzo à l'issue de la vente. Son mari est décédé le 24 mars dernier à l'âge de 92 ans, des suites d'une crise cardiaque. Il avait créé en 1959 avec le scénariste René Goscinny le personnage d'Astérix. Les aventures du célèbre Gaulois et de sa bande ont été traduites depuis dans plus de 100 langues ou dialectes. Près de 400 millions d'albums ont été vendus. (Belga)