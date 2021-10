Benoît Peeters et François Schuiten rendent hommage à Bruxelles dans un nouveau livre

(Belga) Les créateurs des "Cités obscures", Benoît Peeters et François Schuiten, se sont retrouvés pour la conception d'un livre qui se présente comme un hommage à Bruxelles. "Bruxelles, Un Rêve capital" est un ouvrage de 128 pages revenant sur différentes facettes méconnues de la capitale de l'Europe.

La ville avait déjà été abordée par les deux auteurs dans le cinquième album des Cités obscures, "Brüsel". "Nous avions envie de faire un livre plus positif, en tirant parti d'expériences que nous avions vécues, de personnages que nous aimions, de chemins que nous avons arpentés et de lieux qui nous intriguent", explique Benoît Peteers à propos de leur nouvelle création, en librairie mercredi. "Les choses que je raconte sont parfois extravagantes, mais elles sont toujours vraies et documentées. J'aborde la ville à travers des lieux clés, mais aussi à travers un ensemble de citations qui sont une manière de donner un portrait de la ville aux 19e et 20e siècles", ajoute-t-il. La pièce se présente comme un beau livre et se lit d'ailleurs comme tel en se laissant aller à la lecture de l'un ou l'autre chapitre... Ceux-ci portent tant sur des personnalités comme René Magritte et Victor Horta, que sur des institutions culturelles comme le Musée Wiertz ou Train World, ou sur un événement comme l'Expo 58 et le voûtement de la Senne. Les images de François Schuiten présentées dans l'ouvrage ont été réalisées à diverses périodes et dans le cadre de différents projets autour de la ville de Bruxelles, précise l'éditeur, Casterman. L'architecture y occupe une place remarquable avec des articles sur le Palais de Justice, les galeries Saint-Hubert ou encore la Maison Autrique. Mais François Schuiten ne souhaite pas être classé, "par effet de réduction, comme un dessinateur d'architecture". "Je veux qu'il y ait toujours un récit dans mes dessins, une histoire. Et cela passe par les gens, les Bruxellois", commente-t-il dans le dossier de presse réalisé par l'éditeur. Il y confie travailler actuellement avec le sculpteur Pierre Mater sur un projet qui sera installé à l'entrée de Bruxelles, près du pont Van Praet. L'auteur a déjà conçu la station de métro Porte de Hal et le Train World, évoqué dans "Un Rêve capital". Le livre ne se veut pas guide touristique, mais il permet de découvrir l'un ou l'autre aspect de la capitale. Admettant que Bruxelles n'est pas une ville facile à visiter, Benoît Peeters espère que l'?uvre pourra donner des envies de découvrir "certaines des beautés cachées" de la ville.