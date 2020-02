Berlinale 2020 - Le documentaire belge "Victoria" récompensé au festival de Berlin

(Belga) Le documentaire "Victoria" des réalisateurs belges Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere et Liesbeth De Ceulaer a remporté le prix Caligari vendredi soir au festival international du film de Berlin, annonce le Fonds flamand de l'audiovisuel (VAF). Ce prix récompense le film le plus innovant et inspirant du programme du Forum de la Berlinale.

Le documentaire "Victoria" se déroule à proximité de Los Angeles, dans le désert des Mojaves, où se trouve la ville-fantôme de California City. Lashay T. Warren (25 ans) essaie de s'y construire une nouvelle vie. (Belga)