Bernard Lavilliers, opéré cette semaine, sur scène dès dimanche

Bernard Lavilliers, après avoir dû annuler un concert prévu ce vendredi en Suisse à la suite d'une "intervention chirurgicale d'urgence" subie mardi, sera sur scène dès dimanche en Alsace, a indiqué à l'AFP son manager.

"Bernard assurera son concert du 14 juillet" au festival Décibulles, en Alsace, a affirmé l'agent de l'artiste de 72 ans, qui avait déjà précisé auparavant qu'il n'y avait "rien de grave, aucune inquiétude".

Dans une vidéo publiée pendant sa convalescence sur le compte Facebook de son producteur Gilbert Coullier, l'auteur de "On the road again" adresse un court message à ses fans, un chapeau sur la tête et portant des lunettes de soleil. D'une voix calme et un peu fatiguée, il s'excuse et espère revenir prochainement.

"J'ai été obligé d'accepter une opération d'urgence et on me demande ensuite de me reposer quelques jours. Je ne suis pas plus emballé que vous à l'idée de me reposer mais j'espère pouvoir assurer la suite des concerts. Et vous retrouver enfin", déclare Bernard Lavilliers dans cette vidéo.

Après Décibulles, le chanteur à texte, inspiré par Léo Ferré, alliant chanson française et musiques du monde, se produira encore dans sept festivals avant la fin de l'été, à Boulogne-sur-Mer le 19 juillet ou encore à Saint-Nazaire le 28 juillet.