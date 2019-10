Bertrand Cantat doit remonter sur scène en mars 2020

Le chanteur Bertrand Cantat projette de remonter sur scène fin mars 2020, dans un spectacle alliant musique et littérature, en collaboration avec le romancier français Caryl Férey, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

L'ex leader de Noir Désir, qui n'a pas foulé la scène depuis l'interruption de sa tournée en juin 2018, créera le spectacle "Paz" (paix en espagnol) le 31 mars au Rocher de Palmer, à Cenon, a annoncé ce théâtre de la banlieue bordelaise dédié aux cultures du monde.

"D'autres dates sont en cours de calage" dans d'autres salles, a précisé à l'AFP une porte-parole de ce spectacle situé en Colombie.

Issu de la collaboration des deux hommes et basé sur le roman policier "Paz" de Caryl Férey (Série noire, Gallimard), ce projet se veut "un texte de poésie libre, sombre et onirique où prose et chansons se superposent", selon un communiqué du Rocher de Palmer.

"Paz", roman paru début octobre selon le site de l'éditeur Gallimard, est une "tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne".

Condamné à huit ans de prison en Lituanie pour des coups mortels en 2003 à Vilnius sur sa compagne, Marie Trintignant, le chanteur, aujourd'hui âgé de 55 ans, avait été libéré en 2007.

Il avait progressivement repris son activité publique à partir de 2010, avec un album et une tournée avec le groupe Detroit, suivi de la sortie, en décembre 2017, de son premier album solo "Amor Fati".

La promotion du disque s'était faite sur fond de polémique à la suite d'une couverture de l'hebdomadaire Les Inrocks consacrée au chanteur en octobre 2017, en pleine tempête Weinstein.

Sa tournée 2018 avait suscité de nombreuses réactions hostiles, certains voyant en lui un symbole des violences faites aux femmes. Ces pressions avaient abouti à l'annulation de plusieurs concerts et participations à des festivals, jusqu'à ce que le chanteur jette finalement l'éponge en juin en renonçant aux dernières dates prévues.