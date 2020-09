Bertrand Usclat, "broute"-en-train

Il parodie les gilets jaunes, les députés LREM, les CRS, les anti-masque... Dans "Broute", pastille sur Canal+, l'humoriste Bertrand Usclat surfe sur l'actualité pour s'en moquer gentiment, assumant pleinement son côté "premier degré".

Les vidéos du comédien de 34 ans, passé par Sciences-po avant de tout laisser tomber pour le théâtre, font rire des millions d'internautes depuis deux ans.

Dans des sketchs d'à peine deux minutes, face caméra, imitant le format du média en ligne "Brut", le jeune homme au débit rapide se transforme en automobiliste converti au vélo comme en Gabriel Matzneff, invité sur un plateau de télévision.

"Ce que je fais paraît plus engagé que ce que je suis", affirme l'humoriste lors un entretien avec l'AFP.

Il y a ainsi le député LREM qui, pour "l'Acte 1 des cravates vertes" donne rendez-vous aux militants dans le "village de Bazouges-La-Prouse", pour que "ça soit pas toujours les mêmes qui subissent les blocages".

Il y aussi un "restaurateur anti-vegan" qui veut donner de la ratatouille aux clients en leur faisait croire que c'est de la tête de veau; l'adepte de la non-violence qui veut "faire des câlins aux arbres et libérer les poulets rôtis", le capitaliste qui a créé "Consommation rébellion"; un homme "vieille génération" pour qui les filles "après 16 ans, c'est compliqué, elles se mettent à réfléchir et apprennent à dire non" ou encore un écolo vivant dans la forêt mais toujours inscrit à Pôle emploi "pour continuer à toucher le RSA".

Les grèves de décembre 2019 et la pandémie de Covid-19 ont été une source d'inspiration pour ses sketchs, diffusés dans l'émission Clique sur Canal+ et les réseaux sociaux: le "référent Covid" dans une entreprise qui vient déverser aveuglément du gel hydroalcoolique sur les claviers, ou l'employé en télétravail qui va s'acheter "de la bouffe dégueulasse pour (se) rappeler la cantine".

- Un peu plus de tact? -

Le script est servi par un habile montage, une transformation physique saisissante d'Usclat et surtout par ses imitations d'accent.

Mais il n'est ni trash, ni politiquement incorrect de manière frontale, et la question "peut-on rire de tout?" le taraude.

"On est toujours tiraillé entre (...) ne pas taper sur les minorités et l'envie sans arrêt d'aller dans le politiquement incorrect, qui est notre rôle d'humoriste", affirme l'acteur.

Pour lui, "le rapport à la ligne rouge de l'humoriste est bizarrement assez clair; il y a des gens qui excellent pour la dépasser en permanence", dit-il, en faisant référence à des humoristes de sa génération comme Pierre-Emmanuel Barré ou Aymeric Lompret.

Mais "moi, avec le personnage que j'interprète, je ne sais pas si je peux aller si loin (...) je vais pas faire des blagues sur les Noirs, sur les Juifs (...) et dès qu'il y une ligne rouge, soit je frôle, soit je me barre ailleurs".

Il reconnaît que le politiquement incorrect devient "de plus en plus compliqué": "avant, on était scandalisé par ce qui se passait il y a 50 ans, maintenant on est scandalisé par ce qui se passait hier".

"On a toujours le réflexe de dire +c'était plus sympa avant, on pouvait dire plus de trucs+" dit-il, mais avoir "un peu plus de tact" n'est pas forcément quelque chose de négatif.

"Broute" est avant tout pour lui de l'humour "au premier degré" et surtout assez personnel: il se dit agacé par les influenceurs et par ceux qui prônent des "solutions utopistes", comme ceux qui disent "se chauffer avec un quignon de pain (...) et qui m'expliquent que c'est hyper simple".

"Le jeunisme m'emmerde aussi, je commence à le sentir, TikTok, je ne comprends pas trop", s'amuse-t-il.