Beyoncé en tête des nominations aux Grammy Awards, vers une revanche avec Adele

La chanteuse Beyoncé a récolté mardi le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, en 2023, avec neuf catégories, ouvrant la voie à une revanche avec la diva pop britannique Adele, qui en compte sept.

Avec cette liste, qui honore aussi le rappeur californien Kendrick Lamar (huit nominations) et la chanteuse folk-rock Brandi Carlile (sept nominations), la 65e cérémonie des Grammys, à Los Angeles le 5 février 2023, aura des allures de match retour pour Beyoncé et Adele.

En 2017, l'artiste britannique avait écrasé la concurrence dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album "25", au détriment de la chanteuse née à Houston, dont "Lemonade", aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du meilleur album de musique urbaine contemporaine.

Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à la "Reine" Beyoncé, et la Recording Academy, qui décerne les Grammys, équivalents des Oscars pour la musique, s'était vue accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes de couleur.

Cinq ans plus tard, Beyoncé a pris la pole position avec son album "Renaissance", sorti en juillet, un opus aux accents dance, house et disco, sorte d'appel urgent à se déhancher sur les pistes après la pandémie.

La chanteuse qui a fêté ses 41 ans en septembre peut prétendre à un gramophone, la récompense des Grammys, dans neuf catégories, dont celles phares de l'album de l'année, ainsi que de la chanson de l'année et du meilleur enregistrement avec son tube "Break my soul". Mais d'autres morceaux de l'album sont en lice, comme "Virgo's Groove" (meilleure performance R&B) ou "Cuff It" (meilleure chanson R&B).

Au passage, elle rejoint son mari, le rappeur Jay-Z, en tant qu'artiste le plus nommé de tous les temps, avec 88 nominations.

- ABBA toujours là -

Au-delà du duel annoncé entre Beyoncé et Adele, la liste des prétendants pour cette prochaine cérémonie honore de grands noms comme Kendrick Lamar et son dernier album "Mr Morale & the big steppers", sorti en mai, ou la légende du R&B Mary J. Blige, nommée dans six catégories, dont celle du meilleur album avec "Good Morning Gorgeous".

Figurent aussi en bonne place les rappeurs Future et DJ Khaled, tout comme la vedette pop Harry Styles, avec six nominations chacun.

Dans les catégories les plus prestigieuses apparaissent aussi Lizzo (album de l'année pour "Special", enregistrement et chanson de l'année pour "About Damn Time"), ou Doja Cat (meilleur enregistrement avec "Woman").

Taylor Swift, qui s'est lancée dans le processus de réenregistrer ses six premiers albums afin de pouvoir en contrôler les droits, pourra concourir pour la chanson de l'année avec sa version de 10 minutes d'"All Too Well", mais aussi pour la chanson country de l'année et le meilleur clip.

Le rappeur portoricain Bad Bunny, incontestablement le plus grand artiste de streaming et de tournée au monde, sera présent dans trois catégories, dont celle du meilleur album pour "Un Verano Sin Ti". C'est la première fois qu'un album totalement en espagnol concourt dans cette catégorie.

A noter aussi, les stars mondiales suédoises d'ABBA, qui font tant danser les fans de disco depuis les années 1970, font un retour gagnant avec "Voyage", en lice pour le meilleur album, et "Don't shut me down" pour le meilleur enregistrement. Ils côtoieront peut-être la scène avec d'autres Européens, les Italiens de Maneskin et leur glam-rock explosif, vainqueurs de l'Eurovision 2021 et nommés dans la catégorie révélation de l'année. Mais la concurrence sera rude face à la Brésilienne Anitta et le chanteur Omar Apollo, entre autres.

Parmi les nouvelles catégories, la Recording Academy a ajouté une récompense pour la meilleure musique de jeu vidéo. Et les candidats sont les bandes-son d'"Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök", "Call Of Duty : Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy", et "Old World".