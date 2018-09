Bilan positif pour l'édition 2018 de eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX

(Belga) L'édition 2018 du festival eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX dans le parc Royal s'est clôturée dimanche soir sur un bilan positif. Depuis jeudi midi, les amateurs de gastronomie ont dégusté plus de 30.000 préparations culinaires et savouré quelque 90.000 verres de Bordeaux, indique Visit.brussels, qui co-organise l'événement en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et l'association Bordeaux grands évènements.

Pour sa septième édition, le festival avait convié une vingtaine de chefs emblématiques bruxellois qui se sont succédé pour faire découvrir leur plat-signature aux visiteurs. "Depuis jeudi midi, 30.000 assiettes ont été servies. Il s'agit d'une hausse de 20% par rapport à l'année dernière", commente Noémie Wibail de Visit.Brussels. Cinquante vignerons et négociants bordelais ont également proposé 90.000 dégustations de Bordeaux: blancs, rosés, rouges et crémants confondus. Un pavillon international offrait aussi l'occasion aux visiteurs de découvrir les spécialités culinaires d'une dizaine de villes, régions et provinces partenaires de la Région bruxelloise. Des plats originaires de Pékin (Chine), Ljubljana (Slovénie), Séoul (Corée du sud), Sofia (Bulgarie), Québec (Canada) ou encore de la région de Rabat-Salé-Kénitra au Maroc ont ravi les papilles. (Belga)