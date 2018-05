Bilan positif pour la 1ère édition de la Journée Victor de la littérature à Chevetogne

(Belga) Le domaine provincial de Chevetogne organisait ce samedi pour la première fois et à la mémoire du jeune Victor Van de Woestyne, disparu accidentellement le 4 novembre 2016, la première journée Victor de la littérature. Le bilan de cette journée est très positif puisqu'environ 3.000 personnes se sont rendues sur place.

"Nous avons eu une fréquentation normale sur la parc mais énormément de personnes se sont intéressées à cette journée Victor", explique Bruno Delvaux, directeur du domaine de Chevetogne et responsable de l'événement. Des récitants professionnels ou amateurs, de tous âges, étaient invités à manifester leur intérêt, choisir un texte poétique en relation avec la nature et le réciter dans le lieu de leur choix situé sur le domaine. L'ensemble des recettes de cette journée sera reversé à l'ASBL "Fonds Victor" qui œuvre à favoriser l'accès à la lecture chez les adolescents. "Nous allons repartir pour une deuxième édition l'année prochaine. Nous avons déjà des demandes alors que nous n'avons encore rien annoncé", souligne le directeur. Le Conseil provincial a prévu lui aussi d'octroyer l'équivalent d'une journée de recettes du domaine pour soutenir la journée. "De nombreux anonymes sont venus voir les écrivains; il y a eu un vrai partage et pour notre part nous avons pris du plaisir à rencontrer ces artistes", conclut Bruno Delvaux.