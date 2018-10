Blanchett, Scorsese, Weaver à la 13e Fête du cinéma de Rome

Cate Blanchett, Martin Scorsese, Dakota Johnson, Sigourney Weaver ou encore Michael Moore figurent parmi les invités de la Fête du cinéma de Rome, qui présentera du 18 au 28 octobre une soixantaine de longs métrages, dont 34 en première mondiale.

"Nous ne sommes pas un festival et ceux qui cherchent un festival seront toujours déçus ici", a déclaré vendredi Antonio Monda, directeur de la Fête du cinéma, en présentant cette 13e édition de la fête qui ne comporte pas de compétition.

Pour la première fois cette année, deux grands studios de productions (les "majors") ont choisi de présenter leur film en première mondiale à Rome, s'est-il réjoui.

Sony Pictures proposera le nouvel épisode de la saga "Millenium", intitulé "The Girl In The Spider's Web" ("Ce qui ne me tue pas"), accompagné par son casting au complet, dont Claire Foy (mémorable reine Elizabeth II dans la série de Netflix "The Crown").

Le Français Studio Canal viendra avec "Mia et le Lion Blanc", l'histoire d'une fillette de 11 ans qui noue une relation hors du commun avec un lion, réalisée par Gilles de Maistre avec Daniah De Villiers et Mélanie Laurent.

Parmi les grands réalisateurs présents, l'Américain Barry Jenkins, qui avait présenté à Rome "Moonlight" (oscar du meilleur film en 2016), reviendra le 21 octobre avec son nouvel opus "If Beale Street Could Talk", qui évoque le racisme et la discrimination dans l'Amérique des années 1970.

Martin Scorsese, qui recevra le 22 octobre un prix pour l'ensemble de sa carrière, viendra présenter les neuf films italiens qu'il préfère lors d'une rencontre d'une heure avec le public.

Plusieurs autres rencontres sont prévues avec les actrices Cate Blanchett, Sigourney Weaver ou encore Isabelle Huppert. Cette dernière recevra elle aussi un prix pour l'ensemble de sa carrière des mains de l'acteur italien Toni Servillo ("La Grande Bellezza").

Quelque 39 longs métrages figureront dans la sélection officielle à commencer par "Bad Times At The El Royale", qui fera l'ouverture le 18 octobre, avec Dakota Johnson (qui sera présente à Rome) et Jeff Bridges.