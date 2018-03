Bordeaux: après restauration, le cénotaphe de Montaigne exposé dès le 20 mars

Le cénotaphe du philosophe Michel de Montaigne (1533-1592), restauré grâce à une campagne de financement participatif, sera à nouveau exposé au Musée d'Aquitaine à Bordeaux à partir du 20 mars.

Le monument funéraire élevé à la gloire de l'auteur des "Essais", mais qui ne contient pas sa dépouille, avait été commandé un an après sa mort par son épouse, Françoise de la Chassaigne.

Classé monument historique, le cénotaphe exigeait une restauration après avoir subi "plusieurs déplacements, un incendie et des réparations hasardeuses", selon un communiqué du Musée d'Aquitaine, musée historique de Bordeaux.

"Le diagnostic a établi qu’il présentait d’importantes fragilités et avait subi des interventions de piètre qualité, comme des raccords et des joints en plâtre. Le monument était également très encrassé et la patine fortement jaunie", ajoute le musée.

Une campagne de financement participatif, lancée à l'automne 2016 dans le cadre d'une saison "Cultivons l'humanisme", a permis de récolter 26.000 euros de 300 donateurs. La ville, l'Etat, le mécène Fondation BNP Paribas et plusieurs associations liées au musée ou à l'oeuvre du philosophe ont également participé.

"Les travaux ont consisté à nettoyer l'oeuvre, reprendre les réagréages au plâtre, et enfin harmoniser l'ensemble du monument", indique le Musée d'Aquitaine. "Le travail de restauration a aussi nécessité d'importantes investigations scientifiques telles que l'imagerie scientifique par scan, la photogrammétrie et des analyses de la pierre", ajoute l'institution.

Le cénotaphe de Michel de Montaigne, né en Dordogne et qui vécut à Bordeaux -- dont il fut maire de 1581 à 1585 -- sera à nouveau visible à partir du 20 mars dans les salles d’exposition permanente du musée.

A sa mort, Michel de Montaigne fut inhumé dans le couvent des Feuillants, édifié à la fin du Moyen Âge à Bordeaux et désormais détruit.