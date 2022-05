Bozar a dévoilé sa saison musicale 2022-2023

(Belga) Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles a présenté, lundi soir, sa 157e saison musicale, composée de plus de 200 concerts.

L'univers classique sera représenté par de nombreux orchestres internationaux. Le Czech Philharmonic sera par exemple mis à l'honneur, ainsi que d'autres artistes du pays à l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Claire Gibault, l'une des fondatrices du premier concours de chef d'orchestre féminin La Maestra, dirigera le Paris Mozart Orchestra aux côtés d'Anna Su?kowska-Migo?, la première lauréate de l'édition 2022. "Les Béatitudes de César Franck" seront notamment jouées à l'occasion du bicentenaire de la naissance de cet organiste liégeois de renom. Pour l'opéra, Bozar puisera dans le passé avec le Céphale et Procris de la virtuose Élisabeth Jacquet de La Guerre, mais présentera aussi des créations contemporaines comme Einstein on the Beach de Philip Glass ou encore le Lessons in Love and Violence de George Benjamin. Dans les musiques du monde, "Viva !" donnera à voir un spectacle de flamenco dégenré signé Manuel Linan. Le répertoire jazz de la programmation fera monter sur scène les chanteuses Lady Blackbird et Diane Reeves, ainsi que le pianiste américain Brad Mehldau et l'oudiste tunisien Anouar Brahem. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo chantera une ode à l'amour avec le pianiste classique Alexandre Tharaud. Il y aura aussi un hommage au percussionniste guinéen Mamady Keïta décédé à Bruxelles (1950-2021), la voix singulière de l'iranien Mohsen Namjoo et les rythmes électroniques qui accompagnent la chanteuse marocaine Oum. (Belga)