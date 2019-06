Broadway: "Hadestown" et "The Ferryman" grands vainqueurs des Tony Awards

"Hadestown", comédie musicale librement inspirée de la mythologie grecque, et "The Ferryman", pièce de théâtre sur le conflit en Irlande du Nord, ont été les grands vainqueurs des Tony Awards dimanche, les récompenses annuelles de Broadway.

"Hadestown" partait grand favori de ces 73e "Tony" avec 14 nominations et huit récompenses au final, dont celle de meilleure comédie musicale.

Le spectacle, version très moderne du mythe d'Orphée et Eurydice, aux sonorités folk et jazz, est arrivé à Broadway en avril après un parcours de 13 ans inhabituel pour les grandes productions de Broadway.

Après avoir démarré comme un spectacle chanté, sans chorégraphie, présenté dans le Vermont dès 2006, il est devenu un album à succès puis un spectacle off-Broadway, passé par Londres et le Canada.

"Si Hadestown a un message, c'est que le changement est possible, qu'après des périodes noires, le printemps va revenir", a souligné la productrice Mara Isaacs en recevant son trophée.

"The Ferryman", pièce de Jez Butterworth née à Londres en 2017, était également parmi les grands favoris cette année avec neuf nominations et au final quatre Tony, dont celui de meilleure pièce.

Mise en scène par Sam Mendes - sacré meilleur metteur en scène - elle raconte, avec beaucoup d'humour et d'entrain, l'histoire tragique d'une disparition dans l'Irlande du Nord de 1981, en pleine grève de la faim du militant républicain Bobby Sands.

Dans une période où l'IRA, l'Armée républicaine irlandaise, use de tactiques troublantes et Margaret Thatcher affiche son inflexibilité légendaire, les secrets d'une famille de la campagne, pleine de personnages hauts en couleurs (21 acteurs au total, dont un bébé et une oie en chair et en os) vont progressivement se révéler.

- Bryan Cranston récompensé -

C'est l'acteur britannique James Corden qui était le maître de cérémonie de ces récompenses diffusées depuis le Radio City Music Hall, célébrant dans un numéro d'ouverture drolatique les vertus du théâtre vivant par rapport au streaming.

S'il a fait preuve d'un humour très apolitique, d'autres se sont chargés d'en injecter un peu au cours de cette soirée de trois heures.

L'acteur Bryan Cranston, vainqueur du Tony du meilleur acteur pour son rôle dans "Network", une pièce née en 2017 à Londres et adaptée du film de 1976 sur un journaliste de télévision, a ainsi dédié sa récompense aux "vrais journalistes du monde entier".

"Les médias ne sont pas l'ennemi du peuple, la démagogie est l'ennemi du peuple", a-t-il déclaré, critiquant ainsi sans le nommer Donald Trump, qui a plusieurs fois qualifié les médias d'ennemis du peuple.

Alors que le monde du spectacle est régulièrement accusé de minimiser la contribution des femmes et des minorités, Broadway a essayé dimanche de remédier un peu au déséquilibre.

Ont ainsi été récompensées pour la première fois une actrice en chaise roulante, Ali Stroker, pour son rôle dans la comédie musicale "Oklahoma!", et Rachel Chavkin, metteuse en scène de "Hadestown", seule femme à la tête d'une comédie musicale cette saison.

"Il y a tant de femmes qui sont prêtes, tant d'artistes de couleur qui sont prêts", a souligné Mme Chavkin en recevant son trophée. "Ce n'est pas un manque de préparation, c'est un manque d'imagination de la part d'un secteur censé imaginer comment le monde pourrait être".