Bruce Springsteen prolonge à Broadway jusqu'à la fin de l'année

Bruce Springsteen semble apprécier ses prestations intimistes à Broadway: la légende du rock a rallongé une nouvelle fois sa série de concerts, pour lesquels les spectateurs déboursent parfois des centaines de dollars, et se produira jusqu'à la fin de l'année dans une célèbre salle new-yorkaise.

La page Facebook de Bruce Springsteen a diffusé mercredi un message annonçant que les concerts du "Boss" au Walter Kerr Theatre allaient s'étendre jusqu'au 15 décembre, une troisième prolongation pour ses performances qui ont commencé en octobre 2017.

A l'exception de certaines pauses, l'interprète de "Born in the U.S.A." se produira quatre à cinq fois par semaine jusqu'à mi-décembre.

Les concerts de cette légende du rock et de la folk, habituée à remplir des stades au cours de sa longue carrière, se vendent comme des petits pains, avec des prix atteignant parfois jusqu'à 1.000 dollars à la revente.

"Pour cette vente, seuls les fans enregistrés préalablement et qui n'ont pas obtenu de billets seront éligibles pour recevoir une invitation à la mise en vente", précise le message posté sur la page Facebook du chanteur. Les prix commencent à 75 dollars.

A 68 ans et après avoir gagné une réputation de bête de scène, le contraste est saisissant à Broadway: le chanteur du New Jersey est sur scène, seul, avec un piano et une guitare, et interprète différents morceaux de son immense répertoite chaque soir.