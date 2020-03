Brussels Museums encourage les musées à résister en ligne avec sa campagne #MuseumAtHome

(Belga) Tandis que le secteur muséal encourt d'importants dommages financiers à la suite des directives fédérales pour lutter contre la propagation du covid-19, l'ASBL Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome afin d'encourager les musées à partager leurs richesses sur le web.

L'ASBL Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome via ses réseaux sociaux durant les prochaines semaines. "Cette campagne souhaite encourager les musées à Bruxelles, en Belgique et pourquoi pas, à travers le monde à résister et continuer à partager leurs trésors en ligne", déclare l'ASBL dans un communiqué lundi. L'objectif est d'inviter les musées qui le souhaitent à partager leurs visites virtuelles, à évoquer l'histoire de leurs œuvres préférées ou encore à parler de leur plus récente exposition en utilisant le hashtag #MuseumAtHome dans leurs publications. Ces contenus seront ensuite repartagés sur les pages Instagram, Facebook et Twitter de Brussels Museums. Le but de cette campagne est de sensibiliser les visiteurs et les pouvoirs publics à l'importance de musées ouverts et accessibles à toutes et tous, de la richesse culturelle qui s'y trouve et du travail qui s'y passe, même une fois leurs portes closes. L'ASBL regrette les lourdes conséquences du coronavirus sur le secteur culturel, déjà frappé par "un vent d'austérité", et tient à rappeler que "le secteur culturel participe également massivement et activement à l'économie du pays." Ainsi, elle demande "la mise en place de mesures constructives et solidaires pour faire face à cette épreuve à la fois culturelle, sociale et économique." (Belga)