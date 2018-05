Brussels Short Film Festival: le grand prix a été attribué au film espagnol Uno

(Belga) "Uno" du réalisateur espagnol Javier Marco Rico a décroché dimanche soir le Grand Prix international - et ses 3.500 euros - du 21e Brussels Short Film Festival (BSFF), organisé du 25 avril au 6 mai.

Le Prix du Jury (1.000 euros) dans la compétition internationale a quant à lui été remporté par le court métrage suédois Min Börda, de Niki Lindroth von Bahr tandis que le Prix du Public, doté de 1.500 euros, est allé à la réalisation suisse Fast Alles de Lisa Gertsch. Pour le volet national de la compétition, c'est "Icare", de Nicolas Boucart, qui a obtenu le Grand Prix. "Make Aliens dance" de Sébastien Petretti, a de son côté décroché le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "Vihta" de François Bierry remportant le Prix du Public et "Wildebeest" de Nicolas Keppens et Matthias Phlips obtenant une mention spéciale du jury. Enfin, le Grand Prix de la compétition Next Generation, destinée aux films des écoles de cinéma, a été attribué à "Dogmeat" de la Russe Kseniya Tischenko, et le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles à "La dernière meute" de Morgane Thibaut (Belgique). La 21e édition du BSFF - la première à être qualifiante pour les Oscars - a attiré quelque 25.000 spectateurs. Sur les 12 jours de projections, 4.500 courts métrages, dont 400 films belges, ont été programmés. (Belga)