Bunny Wailer, légende du reggae et fondateur avec Bob Marley des Wailers, est décédé

La star jamaïcaine du reggae Bunny Wailer est décédée à l'âge de 73 ans. Son manager, Maxine Stowe, l'a confirmé à plusieurs médias mardi. Bunny Wailer faisait partie de The Wailers, avec Bob Marley et Peter Tosh.



La cause exacte du décès n'est pas encore connue, mais depuis juillet 2020, Bunny Wailer a été hospitalisé à plusieurs reprises.