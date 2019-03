Ce dimanche, c'est le premier des JOURS GRAS: voici comment ça se passe à Binche

C'est l'heure du Carnaval à Binche! La Cité du Gille se prépare depuis des mois à célébrer comme il se doit les trois "jours gras" du Carnaval. Les festivités commenceront dimanche matin et culmineront mardi avec, entre autres, le cortège et le grand rondeau des gilles.

Après de longs mois de préparation, de soumonces, de répétitions, les Binchois commenceront à fêter le Carnaval dès ce dimanche matin. La tradition folklorique binchoise a été valorisée en 2003 par l'Unesco. Pour les Binchois, les festivités du Carnaval ont déjà commencé mercredi à l'Hôtel de Ville où les présidents des sociétés carnavalesques ont été reçus par les autorités de la Ville.

Les acteurs du carnaval se sont, quant à eux, retrouvés vendredi dans leurs locaux respectifs pour une dernière réunion avant le début de l'événement folklorique. Dès dimanche vers 9 heures, et pendant trois jours, acteurs travestis, violes et tambours animeront les rues de Binche. Le cortège carnavalesque dominical partira à 15 heures en direction du centre-ville et de la Grand-Place. Plusieurs milliers de personnes participeront à l'événement.

Le Carnaval de Binche se poursuivra lundi et mardi, jour de l'apothéose des festivités, avec, entre autres, la sortie des gilles et le grand "rondeau" sur la Grand-Place auquel participeront plusieurs centaines de gilles des 15 sociétés de la ville.