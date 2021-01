C'est quoi une bonne galette des rois? Comparaison et test avec une spécialiste sur le plateau du RTL INFO Bienvenue

C’est quoi une bonne galette des rois ? C’est la question posée ce midi dans le RTL INFO Bienvenue à l'occasion de l’Ephiaphie ce 6 janvier.

Morgane Frisque, qui travaille depuis plusieurs années dans une boulangerie familiale était l'invité d'Alix Battard pour en parler.

Pour elle, une bonne galette des rois se reconnait surtout à la pâte feuilletée : "Elle est composée d'une crème d'amandes, une crème frangipane à l'intérieur, mais c'est surtout la pâte feuilletée qui va faire d'une galette une galette réussie ou pas".

Sur le plateau, un test grandeur nature a été effectué avec trois galettes, deux viennent d’une pâtisserie boulangerie (18 euros) et la troisième vient d'un supermarché (6,89 euros). Rien qu'en les regardant, on peut déjà se faire une idée.

"Visuellement, on va surtout attendre d'une pâte feuilletée qu'elle soit brillante, qu'elle soit croustillante. On peut voir sur les 3 galettes qu'on a devant nous que l'industrielle ne brille pas et quand on regarde la pâte feuilletée on sent qu'elle est beaucoup plus molle comparé aux deux autres", a expliqué la boulangère.

Savoir-faire et 2 ingrédients essentiels

Pour elle, ce qui fait la différence de prix, "c'est la matière première, le travail, manuel ou industriel, et le volume".

Morgane Frisque révèle les deux ingrédients essentiels dans la réussite de la galette : "du beurre et du broyage d'amande, c'est vraiment les deux composantes indispensables d'une galette des rois réussie. Ce sont des matières premières onéreuses et qui vont du coup justifier un prix de vente plus élevé", a-t-elle ajouté.

L'astuce des supermarchés pour réduire les coûts

Elle a également explique comment font les grandes surfaces pour réduire les coûts : plutôt que d'utiliser de la pâte d'amande pure, elles utilisent "un mélange 50/50 avec du sucre ou avec des noyaux de pêche, des noyaux d'abricot. Cela ne va pas altérer le goût mais cela va donner du volume sans apporter le goût de l'amande recherché".

Enfin, Morgane Frisque a confié qu'il fallait beaucoup de temps pour réaliser une bonne galette, ce qui explique aussi le coût plus élevé en boulangerie. "Il faut plus de 24h pour réaliser une bonne galette des rois, parce qu'il y a le temps de pose, le feuilletage, un équipement suffisant pour avoir une pâte feuilletée croustillante avec le beurre qui vient vraiment entre chaque couche", a-t-elle conclu.