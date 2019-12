Cambriolage au musée de la Stasi à Berlin

Le musée de la Stasi à Berlin, qui raconte l'histoire de la police politique de l'ex-RDA, a été cambriolé et des bijoux en or et des décorations en or volés, ont annoncé dimanche les autorités, quelques jours après le spectaculaire cambriolage d'un musée à Dresde.

Les malfaiteurs se sont introduits dans la nuit de samedi à dimanche par une fenêtre du musée et "ont brisé plusieurs vitrines et volé des médailles et des bijoux", a déclaré la police dans un communiqué.

Ils se sont échappés avec leur butin sans être inquiétés.

L'heure du cambriolage reste incertaine, mais un employé a découvert dimanche matin les vitrines brisées dans les salles d'exposition.

Parmi les biens volés se trouvent une médaille en or de l'Ordre du mérite patriotique, une de l'Ordre de Lénine et une de l'Ordre de Karl Marx, la plus haute décoration dans l'Allemagne communiste, a précisé le directeur du musée Jörg Drieselmann au quotidien Tagesspiegel.

Des bagues et une montre ont été volées, a-t-il ajouté. Elles avaient été confisquées à des citoyens par la police politique.

Après la chute du régime communiste en 1990, de nombreux articles ont été rendus à leurs propriétaires. D'autres, qui n'avaient pas été réclamés, sont restés exposés au Musée de la Stasi.

"Ce ne sont pas des trésors de haute valeur. Mais nous sommes un musée d'histoire et ne nous attendons pas à être cambriolés", a déclaré le directeur au Tagesspiegel.

Ce vol intervient quelques jours après un autre cambriolage dans le musée dit Grünes Gewölbe ("Voûte verte"), à Dresde, en ex-RDA, où des cambrioleurs ont dérobé, lundi dernier à l'aube, des joyaux du XVIIIe siècle d'une valeur inestimable.

La police recherche quatre suspects et une récompense de 500.000 euros est offerte pour tout renseignement sur le cambriolage de Dresde.

La ministre de la Culture Monika Grütters a souhaité cette semaine la tenue d'une conférence nationale sur la sécurité des musées allemands.