Cannes: la sélection "Un certain regard" et les films hors compétition

Voici la liste des films de la sélection "Un certain regard", section créée en 1978 présentant des films dits atypiques ou de réalisateurs encore peu connus, ainsi que les films projetés hors compétition au 71e Festival de Cannes, qui débute mardi.

UN CERTAIN REGARD

- "Donbass" de l’Ukrainien Sergey Loznitsa (en ouverture)

- "A genoux les gars" (Sextape) du Français Antoine Desrosières

- "The Gentle Indifference of the world" du Kazakh Adilkhan Yerzhanov

- "El Angel" de l'Argentin Luis Ortega

- "In My Room" de l'Allemand Ulrich Köhler

- "Die Stropers" ("Les Moissonneurs") du Sud-Africain Etienne Kallos

- "Mon tissu préféré" de la Syrienne Gaya Jiji

- "Rafiki" (Friend) de la Kényane Wanuri Kahiu

- "Euforia" de l'Italienne Valeria Golino

- "Gueule d'ange" de la Française Vanessa Filho

- "Girl" du Belge Lukas Dhont

- "Manto" de l'Indienne Nandita Das

- "Long Day's Journey Into Night" du Chinois Bi Gan

- "Les chatouilles" des Français Andréa Bescond et Eric Métayer

- "Sofia" de la Franco-Marocaine Meryem Benm’Barek

- "Gräns" (Border) de l'Iranien Ali Abbasi

- "Muere, Monstruo, Muere" (Meurs, monstre, meurs) de l’Argentin Alejandro Fadel

- "Chuva E Cantoria Na Aldeia Dos Mortos" (Les Morts et les autres) du Portugais João Salaviza et de la Brésilienne Renée Nader Messora

FILMS HORS COMPETITION

- "The House That Jack Built" de Lars von Trier

- "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche

- "Solo: A Star Wars Story" de Ron Howard

- "L'homme qui tua Don Quichotte" de Terry Gilliam (film de clôture)

SEANCES DE MINUIT

- "Gongjak" (The Spy Gone North), de Yoon Jong-Bin

- "Arctic", de Joe Penna, avec Mads Mikkelsen

- "Whitney" de Kevin Macdonald (documentaire sur Whitney Houston)

- "Fahrenheit 451" de Ramin Bahrani

SEANCES SPECIALES

- "Pope Francis - A man of his word" ("Le pape François - Un homme de parole") de Wim Wenders

- "La traversée" de Romain Goupil

- "A tous vents" de Michel Toesca

- "Les âmes mortes" de Wang Bing

- "O grande circo mistico" ("Le grand cirque mystique") de Carlos Diegues

- "The State Against Mandela And The Others" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

- "10 Years in Thailand" d'Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol et Apichatpong Weerasethakul.

- "Another Day of Life", un film d'animation de Damian Nenow et Raul De La Fuente.