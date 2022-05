Cannes: "Plus que jamais", l'au revoir sur grand écran de Gaspard Ulliel

La réalisatrice Emily Atef(g) et l'actrice Vicky Krieps lors d'une séance photos pour le film "Plus que jamais", le 21 mai 2022 au Festival de CannesCHRISTOPHE SIMON

Une longue ovation et des larmes... La projection samedi à Cannes de "Plus que jamais, le dernier film tourné avec Gaspard Ulliel, décédé brutalement en janvier, a bouleversé la Croisette samedi, déjà éprouvée par un film sur les attentats de 2015.

La projection du film, sélectionné à Un Certain regard, a été saluée par de longues minutes d'applaudissements et l'émotion visible de l'équipe du film, dont l'actrice Vicky Krieps et la réalisatrice Emily Atef. Pudique à l'image de son film, la réalisatrice franco-allemande s'est dite à plusieurs reprises "heureuse" de pouvoir enfin le montrer.

"Il y a un an, on était encore en Norvège pour le tourner", a-t-elle dit, sans revenir sur la mort brutale de l'acteur, décédé en janvier suite à un accident de ski.

"Plus que jamais" se penche sur un couple soudé mis à l'épreuve par la maladie: condamnée par un grave problème pulmonaire, Hélène hésite à se soigner avant de refuser la greffe qui pourrait être sa voie de salut.

Sur un coup de tête, elle part seule en Norvège, près d'un fjord, après avoir échangé avec un inconnu tenant un blog sur lequel il évoque sa maladie (un cancer).

Une décision incompréhensible pour Matthieu (Gaspard Ulliel), le mari d'Hélène, qui ne parvient pas à se faire à cette idée de son départ, et encore moins à l'idée de sa mort.

Peut-on choisir sa mort ? Doit-on quelque chose à ceux qui restent ? En refusant de se soigner, Hélène choisit-elle son destin ou renonce-t-elle à la vie ?

Le film pose ces questions difficiles avec une grande pudeur, privilégiant la beauté des paysages, une lumière superbe et la sensualité émanant de ses interprètes.

Dans ce coin retiré de Norvège, où se déroule la moitié du film, Hélène se reconnecte avec la nature et apprend à accepter la suite des évènements.

"Mon espoir c’est que ce que les gens prennent le plus du film, c’est ce sentiment de la nature, sentir que dans la nature c’est l’endroit où on retrouve tout et on se sent le plus connectés avec tout, que tout fait un", déclarait vendredi à l'AFP Vicky Krieps.

L'actrice luxembourgeoise, révélée dans "Phantom Thread" aux côtés de Daniel Day-Lewis, est à Cannes pour défendre également "Corsage" (hors compétition), où elle se glisse dans la peau de l'impératrice Sissi.