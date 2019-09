Cartoon Forum 2019 à Toulouse - Bilan positif pour les projets de séries belges francophones au Cartoon Forum

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles a tiré jeudi un bilan positif du Cartoon Forum, organisé à Toulouse et dédié aux séries d'animation. "Les projets belges francophones ont attiré les investisseurs", particulièrement "Juliette et Jules" d'Altitude 100 Production et "Les Marsupilamis" de Belvision et Dupuis Edition & Audiovisuel, a fait savoir Wallonie Bruxelles Images à l'issue de quatre jours de rencontres.

L'équipe de "Juliette et Jules" a notamment déjà des idées quand à la manière de monter une coproduction autour du projet, pour lequel des partenaires issus de pays du nord de l'Europe ont déjà manifesté leur intérêt. Pour les autres créations belges francophones, le retour est également très positif mais "cela reste encore un peu flou et tout reste à concrétiser", indique Wallonie Bruxelles Images. Durant tout le forum, cinq séries lauréates de l'appel à projets Créanimation, lancé en juin 2018 par la FWB et la RTBF pour le développement de séries animées pour les 4-12 ans, ont été mises en lumière lors de séance de pitchs (courtes présentations, ndlr) de 30 minutes, de même que deux autres projets francophones, également à destination de la jeunesse. Le Cartoon Forum offre aux producteurs européens la possibilité de présenter leurs créations respectives durant quatre jours à un panel de 1.000 acteurs du secteur (investisseurs, diffuseurs...) issus de 42 pays. Cette démarche vise à accélérer le financement d'animations, à trouver des partenaires de co-production et à créer des collaborations transfrontalières, ainsi qu'à attirer l'attention des acheteurs européens et internationaux. (Belga)