Cartoon Forum 2019 à Toulouse : focus sur la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses professionnels de l'animation

Le Cartoon Forum, plus grand rendez-vous européen dédié à la coproduction de séries d'animation pour la télévision et les nouvelles plateformes, mettra cette année à l'honneur la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). La 30e édition de l'événement, qui se déroule de lundi soir à jeudi à Toulouse (sud de la France), accueillera quelque 1.000 acteurs du secteur (producteurs, investisseurs, diffuseurs,...) issus de 42 pays.

Concrètement, le Cartoon Forum offre aux producteurs européens la possibilité de présenter leurs projets respectifs durant quatre jours en vue d'accélérer le financement de leurs séries, de trouver des partenaires de coproduction et de créer des collaborations transfrontalières, ainsi que d'attirer l'attention des acheteurs européens et internationaux. Dans le cadre du focus sur la FWB, le Centre du cinéma et de l'audiovisuel et Wallonie Bruxelles Images emmènent, sous la bannière des "Petits Géants de l'animation", une délégation de professionnels représentant les secteurs de la production, des studios, de l'édition, de la télévision, des écoles ainsi que les fonds de soutien régionaux. "Parce que Wallonie-Bruxelles a démontré à de nombreuses occasions qu'il est possible en tant que petite région, grâce au talent et au dynamisme de ses professionnels, à la qualité de ses écoles et à la complémentarité de ses fonds de soutien, de s'imposer comme un partenaire essentiel de l'animation européenne, le concept des Petits Géants de l'animation s'est naturellement imposé", explique Wallonie Bruxelles Images. En parallèle au focus belge francophone, le Cartoon Forum accordera également une attention particulière au Canada et à la Corée du Sud, invités de cette 30e édition, qui présenteront à eux deux quatre créations. Au total, 85 projets de séries télévisées émanant de 24 pays seront présentés d'ici jeudi lors de séances de pitchs (courtes présentations, ndlr) de 30 minutes, pour un budget total de 327 millions d'euros. La France mènera la danse et présentera 26 projets, suivie de la Belgique (9 dont 7 francophones), de l'Allemagne (7), de l'Irlande (6), du Royaume-Uni (4), des Pays-Bas (3) ou encore de la Pologne et l'Italie (2). Le Danemark, la Finlande et l'Espagne proposeront quant à eux 5 projets chacun, "ce qui confirme la progression de ces pays et la qualité de leurs productions", soulignent les organisateurs. La production de séries d'animation continue par ailleurs à se développer à travers le reste de l'Europe puisque la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, le Luxembourg, la Macédoine et l'Ukraine seront présents dans la ville rose avec une création chacun. "Conformément au nombre croissant de chaînes de télévision pour enfants, à travers l'Europe, 50% des projets visent les 6-11 ans. Les séries préscolaires représentent 29% des projets et moins de 10% ciblent la catégorie jeunes adultes et adultes", indiquent encore les organisateurs, précisant que le format court est largement privilégié. Depuis sa création en 1990 par l'association Cartoon, basée à Bruxelles, le Cartoon Forum a permis à 782 séries d'obtenir des financements pour un total de 2,7 milliards d'euros.