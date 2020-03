Catherine Ringer et Pomme complètent l'affiche de We Love Green

Place aux femmes: Catherine Ringer, qui chante les Rita Mitsouko, et Pomme, album révélation avec "Les Failles" aux Victoires de la musique, complètent, entre autres, l'affiche du festival francilien We Love Green, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Au rayon voix masculines, Sébastien Tellier, franc-tireur qui sort un nouvel album, "Domesticated", le 24 avril, l'Islandais Asgeir, orfèvre d'une folk-pop majestueuse, ou encore le gang rock irlandais The Murder Capital, viennent aussi s'ajouter à la programmation du week-end des 6 et 7 juin.

Le festival soucieux des préoccupations écologiques avait déjà annoncé ces derniers mois ses locomotives pour sa 9e édition, comme la diva pop américaine Lana Del Rey ou encore Lomepal et son cocktail rap-chanson mélancolique.

La nouvelle livraison de noms fait aussi la part belle à l'électro avec le Canadien Caribou, Rone ou encore le vétéran Cerrone. Le rap n'est pas en reste avec Laylow, dont l'album-concept "Trinity" fait beaucoup parler, Hamza & SCH - pour une collaboration inédite entre le Belge et le Marseillais - Hatik, figure montante bien calé sur sa "Chaise Pliante", mixtape iconoclaste, ou encore Lala &ce, française exilée à Londres.

Le trio anglais London Grammar, sensation trip-hop des années 2010, viendra aussi fouler la pelouse du Bois de Vincennes.

Alors que le milieu du spectacle vivant est fortement impacté par les interdictions des rassemblements supérieur à 1.000 personnes liées au coronavirus, We Love Green souligne que sa priorité restera "la santé et la sécurité de (ses) festivaliers, prestataires, partenaires, équipes et artistes programmés".

Les organisateurs indiquaient avoir accueilli l'an dernier "80.000 festivaliers, équipes, artistes, bénévoles sur deux jours", avec, en contrepartie.