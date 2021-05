Ce grand chef anversois va vous faire cuisiner et ADORER les légumes: "Je n’ai pas de secrets"

Depuis des années, son restaurant à Anvers, figure dans le top 10 des meilleurs restaurants de légumes du monde. Le chef belge Seppe Nobels était l'invité du RTL INFO Avec vous pour présenter son bouquin intitulé "Un livre de recettes", qui est une sorte de Bible si on aime les légumes. Ce livre, c’est le fruit de 10 ans de travail. "Je n’ai pas de secrets", confie Seppe Nobels. "Tout ce que je sais, je veux essayer de le donner à tout le monde. Avec ce bouquin, je veux inspirer les gens à la maison pour créer des plats healthy, des plats avec plus de légumes parc que pour être honnête, à la maison, plein de gens mangent des fish-sticks, des fricandelles et tout ça. C'est pas vraiment plein de vitamines".

Petit, vous rêviez de devenir fermier ! Qu’est ce qui s’est passé finalement ?

"J'ai fait l'école hotellière à Coxyde et là, j'ai eu beaucoup de choses : les sauces, les bases, les soupes, les viandes, les poissons, les crustacés, mais les légumes, c'était juste un tout petit morceau, des garnitures, c'était pas vraiment important. Et tous les restaurants étoilés que j'ai faits en Italie et en France, c'était le foie gras, les produits de luxe, le caviar…"

Et vous avez voulu inverser les choses, que le légume soit la star de l'assiette ?

"Tout à fait, dès que j'ai ouvert un restaurant à Anvers, j'ai tout de suite commencé à penser à l'envers : les légumes au milieu de l'assiette. Mais je ne suis pas du tout un chef végétarien. En fait, j'adore travailler avec des produits locaux et aussi avec du joli poulet, des produits de la ferme ou des poissons de la mer du nord, mais ça doit être d'ici. Et on a des produits magnifiques coté Wallonie, Flandre, on a des fermiers qui sont top."

Sur le toit votre restaurant à Anvers, le Graan markt 13, vous avez installé une sorte de jardin urbain Avec des herbes, des légumes et des ruches. Au début, on se moquait de vous, mais vous étiez précurseur en fait ?

"Maintenant j'ai 150 ruches au centre-ville de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Bruges… On est un groupe avec des apiculteurs qui font du miel de ville. Je suis dans plein de projets "urban farming" et j'adore".

Chaque recette possède une cote nurtri-score. Vous pensez que c’est vraiment nécessaire ?

"En fait ça a commencé avec mes enfants quand on faisait les courses, à chaque fois qu'on mettait quelque chose dans le chariot, ils disaient : 'papa, qu'est-ce que tu fais, c'est rouge, ça se fait pas'. Alors j'étais sûr que si on commence la recette avec nutri-score, même les jeunes comprennent bien quel plat on peut faire souvent et lequel tu fais moins."

Votre cuisine est tellement bonne, que vous avez été invité à cuisiner dans le restaurant du temple de la Cité interdite à Pékin, vous avez accompagné le roi Philippe et la reine Mathilde durant leur visite d’Etat en Inde. C’est l’un de vos meilleurs souvenirs ?

"C'est vraiment un couple génial, je suis très fier d'avoir fait la cuisine pour eux. Si tu es en Inde, tu fais les petits marchés, tu prends plein de choses (…) Mais ce n'est pas parce que tu fais de la cuisine pour des stars que les gens comme nous ne sont pas importants. Avec ce bouquin, je veux vraiment inspirer les gens à la maison, et c'est vraiment ça le but".