Cerrone, souvenirs d'une vie "Supernature"

L'hymne disco "Supernature" récemment ressuscité au cinéma chez Gaspar Noé après une autobiographie au printemps, une tournée d'adieux en préparation: le producteur-batteur Cerrone, sur tous les fronts, se raconte à l'AFP.

"Supernature"

Quand Gaspar Noé, pour son film "Climax", lui avait demandé l'intégralité en instrumental de ce tube vieux de 41 ans, Cerrone a mis deux jours à trouver les bandes. "Les mois passent, sans nouvelles et je découvre la bande-annonce juste avant Cannes. Puis je vois enfin +Climax+. Une claque... Jamais il n'y avait eu une chorégraphie comme ça sur +Supernature+. Je n’en pouvais plus pourtant de ce titre."

Du Club Med...

A 18 ans, Marc Cerrone travaille au Club Med. Directeur artistique, il convainc le patron Gilbert Trigano d'envoyer des musiciens dans les villages. "Je devais trouver les meilleurs, choisir un répertoire. Au bout d'un an et demi, ça m'a gonflé. Je gagnais pourtant très bien ma vie..."

... à Barclay

Batteur depuis ses douze ans, il monte son groupe Kongas en 1972, "avec les meilleurs musiciens trouvés au Club Med". "Avant de les retrouver en septembre, je passais l'été à Saint-Tropez où je faisais des solos de batterie."

Eddie Barclay le remarque. "Il m'a mis un billet et m'a demandé de le rejoindre à la fin. Je lui ai parlé de mon groupe. On a fait une audition et on a fait un carton en août au Papagayo (célèbre club tropézien). On a signé un contrat juste après."

Débuts solo

Kongas assure 250 galas par an et Cerrone roule déjà "en Ferrari". Mais il ne fait pas ce qu'il veut: "la maison de disques nous obligeait à faire de la pop. Ça m'emmerdait".

Il quitte le groupe, monte un magasin de disques "Nuggets" -- "il a bien marché, j'ai découvert que je n'étais pas trop mauvais en gestion" - et sort son premier album.

"J'essayais de faire des gammes de batterie que je mettais en boucle sur mon Revox. J'ai demandé à un compositeur de me faire des cuivres et c'est devenu +Love in C Minor+" (1976).

Le succès...

"Lorsqu'on passait mes titres au début, les gens quittaient la piste de danse", se rappelle Cerrone. Mais "Supernature" et son gimmick synthétique change la donne, suivi d'un autre tube "Give me Love", "qui n'était au départ qu'une face B pour moi".

"Je ne pensais pas que le succès durerait. Ma première connerie a été de m'acheter une Rolls-Royce. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens d'acheter une maison."

... et son revers

"La drogue était incontournable à l'époque. Et quand votre seul équilibre c'est la drogue, c'est fini", explique Cerrone.

"Pourtant, j'étais équilibré côté familial. Mais la coke est le plus grand des poisons. Il y a toujours des sbires aimant la lumière qui en ont. J'ai mis des années pour m'en sortir et je suis tombé dans le bouddhisme."

L'Amérique

En 1977, Cerrone s'engage avec Atlantic Records. "Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. J'étais avec les Jackson Five, Quincy Jones, Ray Charles... Le seul blanc, c'était moi!"

"Ma première télé, c'était un show américain. Puis j'ai gagné aux Grammy Awards. Revenu à Paris, dans une soirée, quelqu'un du showbiz me dit: +Alors Cerrone, tu ne fais plus de musique?+"

Reconnu, il s'affiche au célèbre studio 54 avec Andy Warhol. "J'ai connu la bonne Amérique, celle qui fait rêver. J'y ai vécu 22 ans. Aujourd'hui tout a changé. J'ai rendu mes Green cards."

La France

Longtemps Cerrone s'y est senti méprisé. "On me disait que je faisais du boum boum et du Raymond Lefebvre (compositeur de musique de films). A France Inter, on m'a dit un jour: +il paraît que ce n'est pas vous qui jouez+. Ils avaient mis une batterie dans le studio. Humiliant!"

"J'ai dû attendre 35 ans que la France se réveille. Dans les années 90, on s'est rendu compte que tout le monde me samplait. Aujourd'hui, j'ai des articles dans Les Inrocks. Avant, c'était dans Ici Paris..."

Projets

A 66 ans, Cerrone continue de s'amuser. Il fait le dj et vient de reformer Kongas avec de jeunes musiciens. "Je compose et je réalise. Ils m'accompagneront sans doute pour ma tournée mondiale d'adieux qui devrait débuter en 2020".