Ces religieuses deviennent des stars internationales avec des shows du "tonnerre de Dieu"

Neuf religieuses devenues des stars. "Las Siervas" est un groupe de "bonnes sœurs" rockeuses qui dépoussière la chanson religieuse, avec des guitares électriques ou une basse, par exemple. Elles sont invitées à jouer aux Journées mondiales de la jeunesse, qui se déroulent du 22 au 27 janvier au Panama.

Des shows du tonnerre de Dieu. Un phénomène sur la toile. Des stars… qui n’ont pas quitté l’habit monastique. Les servantes utilisent les codes et les moyens de communication d’aujourd’hui pour parler au plus grand nombre. Avec la bénédiction de l’église.

"Nous avons eu la chance de pouvoir sortir notre premier clip vidéo, qui compte deux millions de vues sur YouTube. A travers cette vidéo nous atteignons d'autres pays que nous n'avons pas encore eu la chance de visiter", explique soeur Dayana, 22 ans, chanteuse.

Grands moyens, mise en scène professionnelle. Les musiciennes de 22 à 37 ans font ainsi passer leur message spirituel. Soeur Ivonne, chanteuse, et guitariste, confie ainsi: "On est des sœurs jeunes. A notre époque, tout en maintenant l'essentiel, je pense qu'il existe d'autres façons d'évangéliser et de montrer notre force et une musique qui nous plait".

Le groupe a été créé il y a 5 ans, comme un signe de Dieu selon les sœurs, qui viennent du Costa Rica, du Japon, de Chine. L’invitation à se produire aux Journées mondiales de la jeunesse est un accomplissement. "Nous sommes ravies que notre musique et le message que nous transmettons à savoir l'amour, la vérité, la joie, l'espoir, atteignent le plus grand nombre de personnes possible, et si en plus, cela inclut le pape, nous sommes plus que satisfaites", avoue soeur Ivonne.

Les religieuses ont déjà donné deux représentations devant le pape François. Peut-être un de leur plus grands fans.