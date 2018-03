César 2018 - "Zombillenium" éclipsé par "Le Grand Méchant Renard et autres Contes..."

(Belga) Le prix du meilleur film d'animation a échappé à la production belge "Zombillenium" au profit de la production française "Le Grand Méchant Renard et autres Contes..." à l'occasion de la 43e cérémonie des César vendredi soir à Paris.

"Le Grand Méchant Renard et autres Contes..." de Benjamin Renner et Patrick Imbert (coproduit par Panique!) a été sacré sacrée meilleur long métrage d'animation. Il était en lice avec avec "Sahara" de Pierre Coré et la production belge "Zombillenium", réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord. Cette comédie familiale en 3D est une adaptation de la série de bandes dessinées du même nom, éditée par Dupuis. (Belga)