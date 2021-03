Charlie Dupont, le comédien qui n'aime pas attendre: "Il faut être l'autoentrepreneur de son projet artistique" (vidéo)

Charlie Dupont est l’un des comédiens belges les plus actifs au cinéma, à la télévision et au théâtre en France et en Belgique. Son humour et sa désinvolture désarme tout le monde. Il était présent sur le plateau du RTL Info 13h.

Charlie Dupont est actuellement la tête d’affiche de la série diffusée sur France 2 "La faute à Rousseau". Il y incarne un professeur de philosophie anticonformiste et passionné. "On parle souvent d’une rencontre entre un acteur et un personnage, explique Charlie Dupont, il y a des grands acteurs qui attendent toute une vie pour un rôle qui peut leur coller à la peau, ce rôle-là est ça pour moi. C’est un moment de ma vie où jouer ça est particulièrement pertinent pour moi et me touche."

En plus de la télévision, le comédien est aussi au cinéma. Son film "Tokyo Shaking" avec Karin Viard devait sortir sur grand écran cette année, ça n’a pas été le cas à cause de la crise sanitaire. "C’est dans un espèce d’entonnoir où on attend que ça rouvre." "Il va y avoir un embouteillage," ajoute Alix Battard. "Je ne voudrais pas être programmateur ni de cinéma ni de théâtre dans l’année qui vient. C’est un chaos total maintenant, mais ce qui va arriver derrière… Il y a beaucoup de films qui attendent."

Mais Charlie Dupont a plus d’une corde à son arc, actif tant en télévision, qu’au cinéma et au théâtre. "Je n’aime pas attendre que le téléphone sonne, explique l’artiste. Il faut, plus que jamais maintenant, être l’autoentrepreneur de son projet artistique."

Mais peu importe le moyen, l’artiste s’établit surtout dans l’humour. "Ce qui m’intéresse ce sont les émotions en général, le rire en est une." Néanmoins, il n’a encore jamais tenté le one man show.

Et à la question: souhaiteriez-vous ce métier à vos enfants? Il répond: "Elle veulent le faire. J’ai essayé de fabriquer des comptables, j’ai tout raté. Je ne le conseille pas, mais je les aide et je les suis. Je dois respecter leurs vocations, mais je sais les murs qu’elles vont prendre."

Il va d’ailleurs fêter ses 20 ans de mariage avec sa femme, l’actrice Tania Garbarski. Le secret d’une telle longévité tient, selon lui, à trois choses: "La communication, le rire et le cul."