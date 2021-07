Charlotte Gainsbourg : avec Jane, "nos vies sont articulées autour des morts"

(Belga) Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, deux figures du cinéma et de la musique, se livrent dans un documentaire intimiste, tourné par la fille de Serge Gainsbourg en forme de retour aux sources dans une famille hantée par ses fantômes.

Présenté hors compétition à Cannes, lors d'une projection pleine d'émotion en leur présence, le film est né d'une initiative de Charlotte Gainsbourg, 49 ans, qui a perdu son père Serge à 19 ans, et cherché longtemps à prendre le large, en s'installant à New York. "Au début, je ne savais pas vraiment ce que je faisais", a expliqué à l'AFP Charlotte Gainsbourg, qui a filmé sa mère en plusieurs séquences, sur plusieurs années pour livrer "Jane par Charlotte". "J'ai fait tout ça de manière égoïste. Je cherchais une excuse pour me rapprocher d'elle (...) et distinguer le personnage public de la mère que j'aime". Le film revient notamment sur des instants de vie avec Serge Gainsbourg, icône de la musique française décédé en 1991, ou encore avec Kate Barry, la demi-soeur de Charlotte, photographe et fille du compositeur John Barry, élevée avec Serge et morte dans des circonstances tragiques à seulement 46 ans... "Nos vies se sont articulées autour des morts", reconnait Charlotte Gainsbourg. Le documentaire est l'occasion de réunir une fille et une mère que la vie avait éloignées, avec des séquences fortes, comme le retour en mode flash-back dans le cocon familial des Gainsbourg rue de Verneuil à Paris, où rien n'a bougé: le poster de Brigitte Bardot, la baignoire dominée par un imposant lustre, jusqu'aux cannettes dans le frigo... Cet antre créatif de "Gainsbarre", où Jane n'avait pas remis les pieds, Charlotte entend en faire un musée. Le film, tendre et introspectif, passionnera les fans en montrant le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, mais aborde aussi les sujets douloureux de l'absence et de la maladie. Ne demandez pas à Jane Birkin ce qu'elle a pensé du film de sa fille : "c'est embarrassant d'en parler, comme quand quelqu'un vous demande si c'était bien après avoir couché avec lui !" (Belga)