Check, la nouvelle plateforme digitale dédiée à la pop culture

Check, nouvelle plateforme digitale intégralement dédiée à la pop culture, débarquera sur la toile jeudi. Développée par la société éditrice de Radio Contact et MiNT (Cobelfra), la société de production Digizik et l'agence spécialisée en management et événementiel Back in the Dayz, Check transportera les internautes dans son univers par le biais de contenus vidéos, d'articles fouillés et d'events, tout en proposant en parallèle une web radio.

Concrètement, le nouveau média offrira, outre des articles rédigés par des plumes baignant dans le milieu, cinq types de formats vidéo: Check Mag (magazine de 15 minutes autour de l'univers d'une personnalité issue du monde de la musique, du cinéma, du sport...), Check Live (clips inédits tournés en animation 3D), Check Food (exploration gourmande de 4 minutes), Check City (courtes capsules immersives qui proposent une plongée dans l'univers lifestyle) et Check Summer (contenus orientés sur les festivals d'été).

Chaque jeudi, une vidéo sera diffusée à la fois sur le site (www.checkcheckcheck.be) ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook et Youtube). Cela permettra "de toucher une nouvelle génération que l'on touche moins chez RTL", si ce n'est sur Plug RTL, souligne Eric Adelbrecht, directeur général de la radio chez RTL Belgium, faisant référence à la tranche d'âge 12-34 ans ainsi qu'au public davantage tourné vers la culture urbaine. "L'objectif est de créer une nouvelle marque, un nouvel univers et d'installer cette marque", poursuit Eric Adelbrecht, qui n'exclut pas la possibilité que les contenus vidéos puissent être diffusés en télévision à l'avenir si le succès est au rendez-vous sur la toile.

Outre les vidéos et articles, une nouvelle web radio prendra le relais de l'actuelle Contact RNB et diffusera en continu un flux musical très diversifié, soulignent les responsables du projet. Ceux-ci précisent que des events labellisés Check seront également mis en place, de même que des partenariats pour des concerts et festivals. Porté par des acteurs reconnus dans le milieu de la pop culture comme le rappeur Caballero, Check a mobilisé des partenaires spécialisés à chaque étape du processus créatif, explique de son côté Martin Vachiery, en charge de la ligne éditoriale et de la programmation musicale de Check. Journaliste au sein de la rédaction de RTL Belgium, il a notamment réalisé en 2011 le premier documentaire consacré au rap bruxellois ("Yo? Non, peut-être!").