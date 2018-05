Childish Gambino, le Donald le plus en vogue du moment

Il suffit d'une recherche sur internet pour confirmer que Donald Glover, chanteur dans la vidéo du moment et acteur du prochain "prequel" de "Star Wars", est bien le Donald le plus recherché du moment, devant le président des États-Unis.

Interrogé par l'AFP lors d'un entretien pour la sortie du film "Solo: A Star Wars Story", celui qui rappe sous le nom de Childish Gambino se voyait sur la troisième marche du podium des Donald, derrière Trump et le célèbre canard.

"Woah. Je l'ai fait", réagit en riant celui qui marche sur l'eau depuis 18 mois.

Déjà Golden Globe en janvier 2017 pour son rôle dans la série "Atlanta" qu'il a, par ailleurs, créée, co-écrite et co-produite, Grammy Award en janvier 2018 pour son titre "Redbone", Donald Glover a été catapulté dans un autre monde avec sa vidéo "This is America", sortie début mai.

Commenté à l'infini sur les réseaux sociaux, ce petit film à messages, très politique, approche les 150 millions de vues en deux semaines à peine et la chanson associée est en tête des ventes aux États-Unis.

Pour se préserver autant que possible de la fièvre qui entoure "This is America", il a expliqué à l'AFP samedi dernier ne plus être allé sur internet depuis la mise en ligne de la vidéo, une semaine plus tôt.

Pour celui qui est à la fois acteur, producteur, rappeur, chanteur, humoriste et scénariste, une carrière dans le show-business est "un peu comme surfer": "Vous prenez la vague et ce battement et vous vous laissez porter."

Surtout, ne pas regarder derrière ou trop loin devant, rester dans l'instant. "Parce que c'est comme le fait de se laisser aller dans n'importe quelle forme d'expression artistique: dès que vous vous dites: +Woah, j'y suis+, vous commencez à foirer", dit-il.

- Album, tournée et film en vue -

Scénariste et auteur à l'origine, celui qui a fait ses premières armes sur la série "30 Rock" est un cérébral et un flegmatique. Deux qualités essentielles pour gérer la séquence échevelée qu'il est train de traverser, en jonglant avec une tournée de promotion pour "Solo".

Dans le nouveau "prequel" de "Star Wars", Donald Glover incarne le joueur, contrebandier et charmeur Lando Calrissian, personnage déjà adulé du public et dans lequel il est très attendu.

Lui le scénariste dit avoir aimé le script car il s'intéressait aussi à des personnages moins visibles, plus ordinaires que les grands héros, aventuriers et romantiques.

"J'ai beaucoup aimé parce que c'est une réflexion honnête" sur les inégalités, a-t-il expliqué.

"Il y a un monde ailleurs auquel nous essayons d'accéder mais pour l'instant, nous sommes tout en bas", a-t-il poursuivi, estimant que le thème était commun à sa série "Atlanta", dont la deuxième saison est diffusée en ce moment et rencontre un important succès critique.

Pour Donald Glover, dont la créativité et le style narratif en font une voix à part aux États-Unis, l'aspect le plus intéressant de l'histoire originelle de Han Solo porte sur le renoncement à ses valeurs pour se frayer un chemin jusqu'au sommet.

"Cela devient +toi ou eux+ à partir d'un certain point", explique-t-il. "Et ce que j'aime dans ce film, c'est que Han apprend cela. Il est tellement naïf et gentil au début..."

Sa vision idéalisée de la vie et du monde qui l'entoure se heurte à la réalité, qui "n'est pas si simple. Les choses changent et on grandit".

La vague semble devoir porter encore un moment Donald Glover, qui prépare actuellement son quatrième album, annoncé comme le dernier, et une grande tournée d'automne aux États-Unis.

Il a même déjà des rendez-vous en 2019, notamment avec Simba, le personnage central du "Roi Lion", auquel il prêtera sa voix pour la nouvelle version du classique de Disney.