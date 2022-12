Christian De Koninck revient sur sa carrière policière dans un livre

(Belga) Quelques mois après son départ à la retraite, Christian De Koninck, ancien porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, revient sur ses 40 ans de carrière dans un livre intitulé "Flikstories", une compilation de nombreuses anecdotes et un aperçu des affaires ayant le plus marqué sa vie de policier.

"Les policiers endossent souvent des rôles principaux dans nombre de livres et films, mais que savons-nous vraiment du vrai travail policier? La police n'est pas seulement là pour lutter contre la criminalité, mais aussi pour aider, souvent lorsque les gens sont les plus vulnérables", explique Christian De Koninck. Au début de sa retraite, l'ancien porte-parole s'est replongé dans ses archives et s'est alors dit qu'il serait dommage que celles-ci se perdent. Avec ses histoires, Christian De Koninck veut émouvoir, surprendre ou faire réfléchir, avec l'humour comme arme. Pour garantir l'anonymat de chacun, des initiales sont utilisées dans son livre et les noms des auteurs et des victimes ont été modifiés. (Belga)