Christophe Honoré signera sa première pièce à La Comédie-Française l'an prochain

Christophe Honoré créera en 2020 sa première pièce pour la Comédie-Française, qui accueillera également un autre réalisateur et metteur en scène à succès, Arnaud Desplechin.

La "maison de Molière", qui présentait mardi sa saison 2019-2020, a annoncé par ailleurs la fermeture pour sept mois de sa principale salle, la Salle Richelieu, d'avril à octobre 2020, pour la réfection du pilotage automatique des cintres.

Pendant cette période, certaines pièces, dont celle de Christophe Honoré, seront délocalisées vers le Théâtre Marigny, a indiqué Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française.

"Le côté de Guermantes", un texte de Marcel Proust sur le deuil de l'enfance et les illusions amoureuses à l'heure de l'affaire Dreyfus, sera adapté en avril 2020 par l'infatigable réalisateur des "Chansons d'amour", présent sur tous les fronts au cinéma, à l'opéra et au théâtre.

"L'action de la pièce, l'Hôtel de Guermantes, se situait exactement à l'emplacement actuel Théâtre Marigny", précise M. Ruf.

Arnaud Desplechin, qui vient de présenter à Cannes son film "Roubaix, une lumière", adaptera en janvier "Angels in America", pièce de de Tony Kushner située dans le New York des années Reagan, avec comme toile de fond, le sida.

M. Desplechin, qui a déjà monté "Père" de Strindberg pour la Comédie-Française en 2015, explique dans la note d'intention que le projet de monter la pièce --déjà transposée au cinéma, à la télévision et à l'opéra-- est né après l'élection de Donald Trump.

"Roy Cohn, disciple de McCarthy et personnage central de la pièce, avait été l'avocat et le premier mentor" du président américain, a-t-il indiqué.

"On a fort heureusement quitté un monde où on ne faisait que de la télévision, que du cinéma, ça se mélange, c'est formidable", a expliqué à l'AFP M. Ruf en référence à Desplechin et Honoré. "Ils arrivent avec cette richesse là ; ils ont aussi de belles naïvetés, on a un regard neuf."

Parmi les autres nouvelles productions, "La puce à l'oreille" de Feydeau qui n'a pas été montée depuis les années 70 et le sera par la Suissesse Lilo Baur.

A la rentrée, le metteur en scène Rodolphe Dana donnera une nouvelle version de "Jules César" de Shakespeare, où il distribuera notamment des femmes dans des rôles masculins (la pratique inverse était courante au temps de Shakespeare en raison de l'interdiction faite aux femmes de monter sur scène).

Et en 2020, Boris Vian aurait eu 100 ans. Pour célébrer le poète et musicien qui a composé des centaines de chansons, un acteur de la troupe, Serge Bagdassarian montera le spectacle, "patamusic-hall".