Christophe Willem: Maurane, "mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie"

Dans la nuit après l'annonce du décès, Christophe Willem a été, avec la chanteuse Lara Fabian, parmi les premiers à rendre hommage à Maurane sur les réseaux sociaux. "Quelle tristesse d’apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix (...) le choc est brutal, tant j’ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie", a réagi Christophe Willem sur son compte Instagram à côté d'une photo en noir et blanc de Maurane.