Cinéma: "OSS 117" détrône "Kaamelott", le public est présent dans les salles

"OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire", 3e opus de la franchise parodique réalisé par Nicolas Bedos détrône "Kaamelott" dans les salles tandis que les spectateurs retrouvent doucement le chemin des cinémas trois semaines après la mise en place du pass sanitaire, selon CBO Box Office mercredi.

Le nouveau volet des aventures de l'agent secret français incarné par Jean Dujardin réalise une bonne première semaine en salle avec 685.878 entrées, prenant la tête du box-office devant "Kaamelott - Premier volet", adaptation par Alexandre Astier de sa série culte dont les tickets vendus chutent de 28%.

Le long métrage qui transpose sur grand écran une version décalée et parfois sombre de la légende des chevaliers de la Table ronde reste détentrice du meilleur démarrage français au box-office en 2021 avec 1.015.247 billets écoulés. Il dépassent les 1,9 millions d'entrées pour sa troisième semaine d'exploitation.

Arrivés la semaine dernière dans les salles françaises les productions américaines "Jungle Cruise", dernier film d'aventure de Disney avec Emily Blunt et Dwayne "The Rock" Johnson, et "The Suicide Squad", des studios DC Comics avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, voient leur nombre d'entrées diminuer à l'instar de "Kaamelott" et passent respectivement en troisième et quatrième position du classement.

"American nightmare 5: sans limites", cinquième volet se déroulant dans une société américaine dystopique où chaque année, tous les crimes, y compris le meurtre, sont légalisés le temps d'une nuit ("la purge"), a rassemblé 173.729 spectateurs dans les salles.

Sa sortie en salle aux Etats-Unis il y a 10 jours a notamment été marquée par la mort d'une célébrité du réseau social Tiktok (Anthony Barajas), des suites de ses blessures après une fusillade dans un cinéma californien. La police a dit privilégier la piste d'une "attaque gratuite" suite à l'arrestation du suspect âgé de 20 ans.

Les précédents thrillers de la franchise (débuté en 2013) ont rencontré un réel succès, donnant écho aux éruptions de violence que connaît la société américaine.

CBO Box office pour la semaine du 4 au 10 août:

1. "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire": 685.878 entrées (nouveauté) - copies: 685

2. "Kaamelott - Premier volet": 371.699 entrées (cumul 3e semaine 1.904.876) - copies: 846

3. "Jungle Cruise": 241.080 entrées (cumul 2e semaine 525.741) - copies: 538

4. "The Suicide Squad": 181.677 entrées (cumul 2e semaine 438.193) - copies: 478

5. "American nightmare 5: sans limites": 173.729 entrées (nouveauté) - copies: 275