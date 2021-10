Combas, le plus punk des peintres français, "chante" Brassens à Sète

En pleine visite de presse, Robert Combas, le plus punk des peintres français, retouche au feutre noir un tableau peint il y a plus de 20 ans. Exposé à Sète, dans le sud de la France, il "chante" un autre enfant terrible: Georges Brassens.

A 64 ans, les cheveux de Robert Combas ont blanchi mais le maître de la Figuration libre, un des Français les plus cotés sur le marché international de l'art contemporain depuis des décennies, reste un artiste fantasque dont l'oeuvre puise toujours son inspiration dans la BD et le rock.

"Parfois, j'oublie de faire un truc", dit-il, en croquant des oreilles de Mickey à une femme en costume mauve qui figure au centre de sa toile de 2000 intitulée "Le Pont de la gare (qui en cache un autre)" et qu'expose le Musée Paul-Valéry de Sète jusqu'au 31 décembre.

Né à Lyon le 25 mai 1957, cet artiste a ses origines à Sète dont il a gardé l'accent.

"Robert Combas entretient une relation passionnée à Sète et parler de Sète c'est parler de Brassens", explique Stéphane Tarroux, directeur du musée et commissaire de l'exposition "Robert Combas chante Sète et Georges Brassens". Cette exposition est l'un des évènements clés organisés à l'occasion du centenaire de la naissance du chanteur français moustachu qui a vu le jour dans cette ville portuaire des bords de la Méditerranée le 22 octobre 1921.

"Ils ne se connaissaient pas, il y avait une génération d'écart et Brassens est mort relativement jeune (en 1981). Combas n'a aperçu Brassens qu'une seule fois, sur un balcon. Mais le personnage l'a accompagné à plusieurs moments de sa carrière", souligne le directeur du musée.

L'exposition a donc deux stars: la ville de Sète elle-même - ses ponts, son port, ses célèbres joutes navales -, généralement peinte en 2000, et Brassens.

- "Irrévérencieux" -

Des toiles datant de 1992 célèbrent les oeuvres les plus connues du chanteur libertaire, "La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics...", illustrées dans un style faussement naïf, parfois cru, parfois poétique.

"Ça paraît simple mais c'est plein de petites touches d'énergie", souligne Combas dont les compositions fourmillent de détails et dont le trait rappelle parfois celui de l'artiste américain Keith Haring.

Ces oeuvres datant d'une trentaine d'années côtoient des portraits réalisées cette année, spécialement pour le centenaire de la naissance de l'auteur de "L'Auvergnat". On y voit un Brassens "dans tous ses états" - avec ou sans pipe, avec sa guitare, jeune ou vieux, noir ou blanc - que Robert Combas dit avoir voulu rendre "plus coloré" qu'à l'accoutumée.

"Je voulais être irrévérencieux, sinon ça n'aurait pas marché. Et cet irrespect devient du respect, du moins j'espère", explique l'artiste qui a titré son portrait "préféré" "En avant pipe en avant, si tu veux Brassens fais lui une pipe" et dont le "Gorille" est un condensé de lubricité.

Trois des portraits de Brassens par Combas illustrent également un coffret de luxe de 10 vinyles reprenant l'intégrale des titres originaux de Georges Brassens et tiré à 700 exemplaires par la firme de disque Universal.