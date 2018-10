Comment surmonter un cancer ? Majoly Dion raconte son parcours et offre des clés pour rester positif malgré la douleur

La Canadienne Majoly Dion est venue ce lundi raconter son parcours face au cancer du sein en direct dans le RTL INFO 13H.

Dans le monde, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Certaines doivent subir une mastectomie, soit l’ablation des seins. Une expérience très douloureuse tant physiquement que psychologiquement. Mais comment se remettre d’une telle épreuve ?

Pour en parler, notre journaliste Julie Denayer a reçu Majoly Dion ce lundi sur le plateau du RTL INFO 13H. Cette Canadienne est réalisatrice et auteure d’un livre qui s’intitule Pressez-ici, j’ai besoin d’être aimée.

Vous racontez votre parcours face au cancer qui s’est déclaré en 2013. Vous êtes aujourd’hui en rémission. Dans ce livre, vous expliquez comment surmonter l’épreuve et surtout rester positive.

"Optimiste réaliste. Je propose de se permettre de dire les choses que l’on vit quand on ne va pas bien mais en même temps être capable de voir qu’il n’y a pas que ça qui ne va pas. Donc aussi apporter une lumière sur la perception de la maladie parce que la maladie n’est pas seulement néfaste mais elle permet aussi d’apprendre beaucoup de choses sur toi-même."

Ce livre offre surtout des clés pour garder le sourire malgré la maladie. Vous dites qu’il faut remercier la vie malgré tout, et qu’il faut faire attention aux choix des mots. Par exemple, vous vous refusez à dire mon cancer. C’est un cancer et vous l’appelez le squatteur.

"C’est effectivement un squatteur. Moi je dis toujours que ce n’est pas mon cancer. Je ne suis pas allée l’acheter au magasin. Il ne m’appartient pas, je ne l’ai pas choisi contrairement à mes bagues ou mes chaussures. C’est autre chose. Moi cela me permet de me mettre dans une position d’identification en retrait. C’est plus facile pour la guérison, en tout cas pour moi. Pour certains c’est important que ce soir leur cancer. Moi cela me mettait plus en position de victime et cela ne m’aidait pas du tout. Donc j’ai pris du recul avec ce terme."

Vous êtes également persuadée qu’il y a un lien entre les émotions et le stress et l’apparition d’un cancer ?

"L’état affectif à long terme, il faut faire attention. Ce n’est pas seulement le fait de passer une mauvaise journée. Dans mon cas, j’ai eu un stress post-traumatique de 10 ans avec une relation difficile aussi avec mon enfant. Donc je pense que c’est plus basé sur un état affectif très long qui nous met dans une position d’impuissance et on n’a plus la ressource pour gérer notre corps. Tout le monde fait des cellules cancéreuses mais on les élimine en cours de route. Mais quand on est pris constamment à l’extérieur avec des impacts émotifs c’est très difficile pour le corps de s’occuper de lui à l’intérieur. Donc je pense que oui le sentiment d’impuissance à long terme peut vraiment miner notre système immunitaire."

Ce qui me marque aussi dans votre livre, c’est que vous dites que la culpabilité est le déclencheur de bien des maladies ?

"Tout à fait. La culpabilité est un sentiment d’impuissance. De nos jours dans notre société, on se sent coupable de beaucoup de choses. Les femmes qui sont travailleurs autonomes, monoparentales. On vit beaucoup de performances constantes. Et quand on commence à choisir on se sent presque coupable d’être heureux ou de choisir. Et à long terme moi j’ai vécu la culpabilité avec un enfant malade. Je m’en suis voulu longtemps de penser que je n’avais pas été une bonne mère. A long terme, la culpabilité est un problème majeur pour la santé."