Concours musical Reine Elisabeth - Douze candidats violonistes en lice pour la finale du concours dès lundi

La finale du Concours Reine Elisabeth de violon dèbute lundi prochain. Douze jeunes musiciens, dont notre compatriote Sylvia Huang, se produiront à Bozar à Bruxelles pendant six soirées. L'oeuvre imposée, inconnue jusqu'à samedi, est celle du violoniste-compositeur finlandais Kimmo Hakola.

Les organisateurs du Concours Elisabeth ont dévoilé l'oeuvre imposée samedi dans les bâtiments de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo. Le concerto pour violon et orchestre, spécialement écrit pour ce concours, a reçu le titre "Fidl". Il s'agit du mot hébreu pour violon. Le compositeur Hakola, qui a lui-même commencé le violon à l'âge de 6 ans, cite le violoniste russe David Oistrach et notre compatriote Eugene Ysaye comme source d'inspiration. "Fidl" est une composition contemporaine qui dure 17 minutes et est un dialogue varié entre violon et orchestre. Les participants ont eu une semaine pour étudier l'oeuvre imposée sans professeur. Le morceau sera donc entendu à douze reprises. Chaque soir, deux finalistes interpréteront chacun un concerto au choix, ainsi que l'œuvre inédite écrite spécialement pour cette session. La Belge Sylvia Huang accède à la finale du prestigieux concours musical et sera en lice lundi avec Stella Chen (USA). Timothy Chooi (Canada), Ioana Cristina Goicea (Roumanie), Luke Hsu (USA), Stephen Kim (USA), Shannon Lee (Canada), Seiji Okamoto (Japon), Júlia Pusker (Hongrie), Eva Rabchevska (Ukraine), Ji Won Song (Corée du Sud), Yukiko Uno (Japon) suivront. Les candidats sont accompagnés par l'Orchestre National de Belgique dirigé par Hugh Wolff. Le jury annoncera les gagnants samedi soir. Les places à Bozar pour les six soirées sont épuisées. Les concerts seront néanmoins transmis dans leur intégralité par la VRT et la RTBF.