Concours musical Reine Elisabeth - L'édition 2019 consacrée au violon démarre lundi, avec une candidate belge

(Belga) Lever de rideau sur le concours Reine Elisabeth, dédié cette année au violon. Lundi, les candidats se présentent pour la première épreuve à Flagey. Parmi eux, une Belge, Sylvia Huang. Elle s'est formée avec son père, puis à l'Académie des Arts de la Ville de Bruxelles.

Sur 172 candidats, 71 ont été sélectionnés et 64 accèdent finalement (après quelques annulations) au concours. Ces 45 femmes et 19 hommes de 19 nationalités différentes vont batailler pour une place en demi-finale. La Corée du Sud (16), le Japon (12) et les États-Unis (11) sont les nations les plus représentées. La Belgique compte une participante: Sylvia Huang. Née en 1994 et originaire de Montigny-le-Tilleul (à proximité de Charleroi), elle joue dans l'orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, dont elle est premier violon. Pour accéder à cette étape du concours, les candidats, âgés entre 18 et 30 ans, ont dû présenter des pièces de Bach, Paganini ou Beethoven entre autres, ainsi qu'une œuvre au choix avec accompagnement de piano. Seuls 24 musiciens accéderont à la demi-finale, qui se déroulera du lundi 6 au samedi 11 mai. Ensuite, les douze participants qualifiés pour la finale s'affronteront à Bozar du 20 au 25 mai. Avant cela, les candidats vivront reclus, comme dans une bulle, pendant une semaine à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, afin de se consacrer à l'étude d'une oeuvre inédite du compositeur finlandais Kimmo Hakola. Les finalistes seront accompagnés par l'Orchestre National de Belgique, sous la direction d'Hugh Wolff. Le lauréat recevra une somme d'argent et un violon "Huggins" (Stradivarius, 1708) en prêt pendant quatre ans. Le concours international de musique a été créé en 1937 par la reine Elisabeth. Il est dédié alternativement au violon, au piano, au chant et depuis 2017 aussi au violoncelle. La dernière édition consacrée au violon remonte à 2015. (Belga)