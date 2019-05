Concours musical Reine Elisabeth - La violoniste belge Sylvia Huang accède avec onze autres candidats à la finale

(Belga) La violoniste belge Sylvia Huang, 25 ans, fait partie des douze finalistes proclamés par le jury du Concours Reine Elisabeth samedi soir qui accèdent à la finale du concours musical prévue à partir du 20 mai à Bozar.

Le président du jury Gilles Ledure a annoncé les noms des douze finalistes peu avant minuit samedi soir à Flagey, en présence de la Reine Mathilde. La Belge Sylvia Huang accède à la finale du prestigieux concours musical et sera en lice avec Stella Chen (USA), Timothy Chooi (Canada), Ioana Cristina Goicea (Roumanie), Luke Hsu (USA), Stephen Kim (USA), Shannon Lee (Canada), Seiji Okamoto (Japon), Júlia Pusker (Hongrie), Eva Rabchevska (Ukraine), Ji Won Song (Corée du Sud), Yukiko Uno (Japon). La violoniste belge originaire de Montigny-le-Tilleul était sans voix au micro de la radio Musiq 3 après l'annonce du jury, affirmant ne pas réaliser avoir été sélectionnée. Elle a assuré être "tellement heureuse" au risque de ne pas pouvoir en dormir samedi soir, a-t-elle ajouté en plaisantant. Sylvia Huang joue dans l'orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, dont elle est premier violon. La proclamation des finalistes a eu lieu à l'issue des interprétations des quatre derniers violonistes clôturant les séances des demi-finales organisées depuis le 6 mai pour départager 24 candidats. Les musiciens, âgés entre 18 et 30 ans, étaient accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie pour leur interprétation d'un concerto de Mozart. Les douze participants qualifiés se produiront désormais à Bozar du 20 au 25 mai et interpréteront chacun un concerto au choix, ainsi que l'œuvre inédite du compositeur finlandais, Kimmo Hakola. Avant cela, les candidats vivront reclus, comme dans une bulle, pendant une semaine à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, afin de se consacrer à l'étude de cette oeuvre imposée. Les finalistes seront accompagnés par l'Orchestre National de Belgique, sous la direction d'Hugh Wolff. Le lauréat recevra une somme d'argent et un violon "Huggins" (Stradivarius, 1708) en prêt pendant quatre ans. Le concours international de musique a été créé en 1937 par la reine Elisabeth. Il est dédié alternativement au violon, au piano, au chant et depuis 2017 aussi au violoncelle. La dernière édition consacrée au violon remonte à 2015. (Belga)