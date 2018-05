Concours Reine Elisabeth 2018 - Les Belges Charlotte Wajnberg et Marianne Croux accèdent à la finale

(Belga) Les solistes sopranos belges Charlotte Wajnberg et Marianne Croux accèdent à la finale du Concours Reine Elisabeth après avoir été sélectionnées par le jury à l'issue des demi-finales organisées vendredi et samedi à Bruxelles.

Le jury a apprécié samedi soir les prestations des deux solistes sopranos belges, Charlotte Wajnberg (28) et Marianne Croux (27). Elles ont été sélectionnées pour participer à la finale du prestigieux concours, dédié cette année au chant, du 10 au 12 mai. Le président du jury, Arie Van Lysebeth, a annoncé vers minuit samedi soir les noms des 12 finalistes sur les 24 demi-finalistes, à l'issue de deux jours d'épreuve sous forme de récital avec accompagnement piano. Les deux solistes belges seront en lice avec Ao Li (30, Chine), German Enrique Alcantara (30, Argentine), Sooyeon Lee (29, Corée du Sud), Danylo Matviienko (27, Ukraine), Rocio Perez ( 27, Espagne), Eva Zaïcik (30, France), Héloïse Mas (30, France), Alex DeSocio (30, USA), Yuriy Hadzetskyy (25, Ukraine), Samuel Hasselhorn ( 27, Allemagne). La franco-belge Marianne Croux est née en France mais elle a vécu les vingt premières années de sa vie en Belgique, en province du Luxembourg, dans la région de Marche-en-Famenne. Elle a ensuite étudié à Paris où elle a obtenu un Master en Musique, délivré par le Conservatoire National Supérieur National de Musique et de Danse. Charlotte Wajnberg est Anversoise, diplômée d'un Master en Musique de la Haute école Artesis à Anvers. Elle est dirigée par son mari, le pianiste Aaron Wajnberg, qui est à la tête du département piano du conservatoire de la métropole flamande. Lors de leur prestation en finale, du 10 au 12 mai, les candidats seront accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie. Le Concours Reine Elisabeth est organisé selon un cycle sur quatre années où l'épreuve est successivement consacrée au violon, au piano, au violoncelle et au chant. La session de chant en 2018 est plus courte que la dernière organisée en 2014 suite à une réflexion menée par le concours qui a choisi de s'aligner sur les autres concours de chants qui ne durent qu'environ une semaine. (Belga)