Coronavirus - Arrêt du tournage de "The Batman" après un test coronavirus positif

(Belga) Le tournage du film "The Batman", avec l'acteur Robert Pattinson, a été arrêté en raison d'un cas de coronavirus sur le plateau.

Un membre de la production a été testé positif et est maintenant en quarantaine, et le tournage a été temporairement suspendu, a déclaré jeudi une porte-parole de Warner Bros. Le studio n'a pas précisé qui était la personne concernée. La production du film Batman avait débuté en janvier en Grande-Bretagne, avec le réalisateur américain Matt Reeves à la barre, mais a été interrompue à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournage au studio de Leavesden, près de Londres, n'a pu redémarrer que cette semaine. Aux côtés de Robert Pattinson, connu pour la saga "Twilight", le film met également en scène Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et Andy Serkis. Il devrait sortir en salles en octobre 2021. (Belga)